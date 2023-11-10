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Стали известны подробности визита Путина и Шойгу в Ростов

Стали известны подробности визита Путина и Шойгу в Ростов

10 ноября 2023, 04:36
Фото: 1MI
Глава государства Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу побывали в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Кремля.

Президент находился в Казахстане с официальным визитом, после чего прилетел в Ростов. В городе он посетил штаб ЮВО, вместе с ним был глава Минобороны Сергей Шойгу.

Они провели встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. На данный момент подробности их беседы не раскрывается.

Путин и Шойгу посетили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 10 ноября
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Добавим, что этот визит мог состояться в ночь на пятницу, 10 ноября. По информации РИА «Новости», президент ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе проведения СВО.

Фото: Кремль

До этого Путин назначил семь судей в донском регионе. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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