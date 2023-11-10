Стали известны подробности визита Путина и Шойгу в Ростов

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Published Сегодня, 04:36
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Президент находился в Казахстане с официальным визитом, после чего прилетел в Ростов. В городе он посетил штаб ЮВО, вместе с ним был глава Минобороны Сергей Шойгу.
Они провели встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. На данный момент подробности их беседы не раскрывается.
Добавим, что этот визит мог состояться в ночь на пятницу, 10 ноября. По информации РИА «Новости», президент ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады о ходе проведения СВО.
До этого Путин назначил семь судей в донском регионе. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.