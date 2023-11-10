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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Стало известно, почему не работают оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону

Стало известно, почему не работают оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону

10 ноября 2023, 09:16
Фото: Midjourney
Стало известно, почему не работают оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время возможных воздушных атак не включают системы оповещения населения, сообщает 161.ру.

По информации издания, в городе не активируют сирены, так как нет реальной угрозы. Говорится, что ПВО контролирует воздушное пространство над городом и способно нейтрализовать вражеские беспилотники, поэтому использование сирен не требуется.

Отмечается, что сирены будут запущены только при наличии реальной угрозы и получении соответствующей информации заблаговременно.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

По словам губернатора Василия Голубева, с начала осени системы ПВО срабатывали как минимум 10 раз. В это время местные жители слышали грохот и видели полосы в небе.

Ранее стало известно, что охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники.

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