Стало известно, почему не работают оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
По информации издания, в городе не активируют сирены, так как нет реальной угрозы. Говорится, что ПВО контролирует воздушное пространство над городом и способно нейтрализовать вражеские беспилотники, поэтому использование сирен не требуется.
Отмечается, что сирены будут запущены только при наличии реальной угрозы и получении соответствующей информации заблаговременно.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
По словам губернатора Василия Голубева, с начала осени системы ПВО срабатывали как минимум 10 раз. В это время местные жители слышали грохот и видели полосы в небе.
Ранее стало известно, что охранникам ЧОПов в Ростовской области разрешат сбивать беспилотники.