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«Стекла затряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва ночью

«Стекла затряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва ночью

10 ноября 2023, 08:11
Фото: Midjourney
«Стекла затряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва ночью

Звук взрыва напугал жителей в Ростовской области 10 ноября

Жители Гуково Ростовской области в ночь на 10 ноября услышали звук, напоминающий взрыв, сообщили они в соцсетях.
Сюжет
СВО

По их словам, в ночное время раздался хлопок, после чего был слышен звук самолета. Они рассказали, что в квартирах затряслись стекла и было очень громко.

Некоторые в этот момент спали, а произошедшее их напугало, о чем они сообщили другим горожанам в соцсетях. Появились предположения, что сработала система ПВО, но никакой официальной информации об этой ситуации не поступало.

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«Я проснулась, жесть как громко», — пишут горожане.

«И что же с этим всем делать? Не надоело еще после каждого хлопка хватать телефон и быстренько писать где, как и почему? Рядом СВО, а вы как будто играетесь, кто, что, где услышал…», — прозвучало в комментариях.

Ранее губернатор Голубев призвал помогать военным выполнять задачи СВО.

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