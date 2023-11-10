«Стекла затряслись»: жители Ростовской области заявили о звуке взрыва ночью

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По их словам, в ночное время раздался хлопок, после чего был слышен звук самолета. Они рассказали, что в квартирах затряслись стекла и было очень громко.
Некоторые в этот момент спали, а произошедшее их напугало, о чем они сообщили другим горожанам в соцсетях. Появились предположения, что сработала система ПВО, но никакой официальной информации об этой ситуации не поступало.
«Я проснулась, жесть как громко», — пишут горожане.
«И что же с этим всем делать? Не надоело еще после каждого хлопка хватать телефон и быстренько писать где, как и почему? Рядом СВО, а вы как будто играетесь, кто, что, где услышал…», — прозвучало в комментариях.
Ранее губернатор Голубев призвал помогать военным выполнять задачи СВО.