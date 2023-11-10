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В Ростове суд взял под стражу жителя Чечни, жестоко избившего администратора компьютерного клуба

Суд арестовал чеченца, избившего администратора компьютерного клуба в Ростове

10 ноября 2023, 17:11
Фото: 1MI
В Ростове суд взял под стражу жителя Чечни, жестоко избившего администратора компьютерного клуба
В Ростове суд взял под стражу жителя Чечни, жестоко избившего администратора компьютерного клуба, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Ворошиловский районный суд Ростова отправил под стражу Адама Эльдарханова. Уроженец Чечни жестоко избил администратора компьютерного клуба на проспекте Космонавтов. Под стражей Эльдарханов пробудет, как минимум, до 6 января.

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В суде уточнили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Напомним, само избиение произошло в компьютерном клубе Hunter на Северном. Туда заявилась группа парней, они вели себя агрессивно и вызывающе. Администратор попросил их покинуть заведение, однако в ответ получил оскорбления и угрозы. Один из дебоширов напал на него с кулаками. После того, как администратор обратился в полицию, Эльдарханов снова пришел в клуб. Он потребовал забрать заявление, а после отказа жестоко избил мужчину.

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