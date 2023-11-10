Суд в Ростове оценит законность ареста Героя России по обвинению в убийстве девушки

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По информации издания, ставшего Героем России за участие в СВО бойца арестовали по обвинению в убийстве девушки во время вечеринки. Его защитники уверяют, что у него не было мотива для стрельбы в 18-летнюю жительницу Луганска.
«Магасумов содержится в СИЗО ЛНР с 12 августа. Сторона обвинения выступает за то, что на свободе он может сбежать и уничтожить улики», — пишет издание.
Издание уточнило, что Магасумов получил звание Героя России и через неделю отдыхал в баре, где познакомился с двумя девушками. Говорится, что он решили с одной из них пострелять по бутылкам, но поссорился с ней и якобы выстрелил в нее. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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