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В Ростове проверят законность ареста участника СВО по обвинению в убийстве

Суд в Ростове оценит законность ареста Героя России по обвинению в убийстве девушки

10 ноября 2023, 09:11
Фото: 1MI
В Ростове проверят законность ареста участника СВО по обвинению в убийстве

В Ростове проверят законность ареста участника СВО по обвинению в убийстве

В Ростове-на-Дону суд определит законность ареста заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Ирека Магасумова, которому вменяют убийство девушки, сообщает «Коммерсантъ».
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СВО

По информации издания, ставшего Героем России за участие в СВО бойца арестовали по обвинению в убийстве девушки во время вечеринки. Его защитники уверяют, что у него не было мотива для стрельбы в 18-летнюю жительницу Луганска.

«Магасумов содержится в СИЗО ЛНР с 12 августа. Сторона обвинения выступает за то, что на свободе он может сбежать и уничтожить улики», — пишет издание.

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Издание уточнило, что Магасумов получил звание Героя России и через неделю отдыхал в баре, где познакомился с двумя девушками. Говорится, что он решили с одной из них пострелять по бутылкам, но поссорился с ней и якобы выстрелил в нее. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее ростовчанин забил утюгом пенсионера, испугавшись изнасилования.

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