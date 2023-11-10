Суд в Ростове оценит законность ареста Героя России по обвинению в убийстве девушки

Издание уточнило, что Магасумов получил звание Героя России и через неделю отдыхал в баре, где познакомился с двумя девушками. Говорится, что он решили с одной из них пострелять по бутылкам, но поссорился с ней и якобы выстрелил в нее. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.