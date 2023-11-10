Судно «Валдай» совершило тестовый рейс по реке Дон в Ростове

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В Ростове тестовый рейс совершило пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай». Церемония запуска состоялась на набережной Дона. На мероприятии присутствовали чиновники и журналисты.
Судно произведено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. Оно рассчитано на 45 пассажиров. Пускать его планируют до Азова. Второе судно «Валдай», также купленное властями, будет ходить до станицы Романовской.
Регулярные перевозки на «Валдаях» власти планируют запустить в 2024 году.
Напомним, на два пассажирских судна «Валдай» власти Ростовской области потратили 344 миллиона рублей.