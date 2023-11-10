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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Ростове протестировали судно на подводных крыльях "Валдай"

Судно «Валдай» совершило тестовый рейс по реке Дон в Ростове

10 ноября 2023, 13:34
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове протестировали судно на подводных крыльях "Валдай"
В Ростове протестировали судно на подводных крыльях «Валдай», сообщил губернатор Василий Голубев.

В Ростове тестовый рейс совершило пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай». Церемония запуска состоялась на набережной Дона. На мероприятии присутствовали чиновники и журналисты.

Судно произведено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. Оно рассчитано на 45 пассажиров. Пускать его планируют до Азова. Второе судно «Валдай», также купленное властями, будет ходить до станицы Романовской.

В Ростовской области запустят регулярные речные перевозки в 2024 году
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Регулярные перевозки на «Валдаях» власти планируют запустить в 2024 году.

Напомним, на два пассажирских судна «Валдай» власти Ростовской области потратили 344 миллиона рублей.

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