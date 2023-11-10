Судно «Валдай» совершило тестовый рейс по реке Дон в Ростове

Судно произведено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. Оно рассчитано на 45 пассажиров. Пускать его планируют до Азова. Второе судно «Валдай», также купленное властями, будет ходить до станицы Романовской.