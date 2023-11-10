Таинство покаяния — ответ на отречение от Бога

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Верующие считают, что после смерти грешники будут страдать в аду, а праведные попадут в Царство Божие. Хотя церковь призывает к искреннему раскаянию и обещает прощение, есть грехи, которые Бог не простит никогда.
Иерей Филипп Ильяшенко из храма святого Николая в Кузнецкой слободе Москвы рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о таких грехах. Самоубийство, по его словам, является ужасным грехом, который не подлежит прощению. Бог может милостиво прощать разные деяния человека, но только если они сопровождаются искренним раскаянием. Однако самоубийца не может раскаяться, поэтому не может получить прощение от Бога.
Тем не менее, священник уверен, что даже отречение от Бога может быть прощено. Церковь давно знает об этом и предлагает таинство покаяния как ответ на вопрос, что делать тем, кто отрекся от Бога из-за гонений и страданий, но впоследствии желает вернуться в общество верующих. Поэтому любой человек, искренне раскаиваясь в своих грехах, может получить прощение от Господа.