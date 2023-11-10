rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Таинство покаяния — ответ на отречение от Бога

Таинство покаяния — ответ на отречение от Бога

10 ноября 2023, 10:00
Фото: 1MI
Верующие считают, что Бог не прощает самоубийц, так как они не могут раскаяться, однако отречение от Бога при определенных условиях может быть прощено; священник Филипп Ильяшенко утверждает, что Бог прощает разные грехи, но искреннее раскаяние является необходимым условием для прощения.

Верующие считают, что после смерти грешники будут страдать в аду, а праведные попадут в Царство Божие. Хотя церковь призывает к искреннему раскаянию и обещает прощение, есть грехи, которые Бог не простит никогда.

Иерей Филипп Ильяшенко из храма святого Николая в Кузнецкой слободе Москвы рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о таких грехах. Самоубийство, по его словам, является ужасным грехом, который не подлежит прощению. Бог может милостиво прощать разные деяния человека, но только если они сопровождаются искренним раскаянием. Однако самоубийца не может раскаяться, поэтому не может получить прощение от Бога.

Тем не менее, священник уверен, что даже отречение от Бога может быть прощено. Церковь давно знает об этом и предлагает таинство покаяния как ответ на вопрос, что делать тем, кто отрекся от Бога из-за гонений и страданий, но впоследствии желает вернуться в общество верующих. Поэтому любой человек, искренне раскаиваясь в своих грехах, может получить прощение от Господа.

Подпишитесь
«Лишить гражданства предателей»: ростовский депутат жестко высказался о Пугачевой
Сегодня, 10:17
Будет очень холодно: Ростовскую область накроет заморозками на выходных
Сегодня, 10:58
В Ростове прошел суд над многодетной матерью, которую обвинили в мошенничестве
Сегодня, 10:49
В донском Минздраве рассказали, когда электронные рецепты заменят бумажные
Сегодня, 09:48
Стало известно, почему не работают оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:16
Военкор Сладков рассказал, что может измениться после визита Путина в Ростов
Сегодня, 08:29