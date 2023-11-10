Таинство покаяния — ответ на отречение от Бога

Тем не менее, священник уверен, что даже отречение от Бога может быть прощено. Церковь давно знает об этом и предлагает таинство покаяния как ответ на вопрос, что делать тем, кто отрекся от Бога из-за гонений и страданий, но впоследствии желает вернуться в общество верующих. Поэтому любой человек, искренне раскаиваясь в своих грехах, может получить прощение от Господа.