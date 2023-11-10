«Тепла ждать не стоит»: Ростов будет заливать дождями на выходных

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В пятницу должно быть солнечно, воздух прогреется до 11 градусов, а скорость ветра составит три метра в секунду. В субботу будет облачно и усилится ветер, но температура не поменяется.
В воскресенье столбики термометров покажут 15 градусов и пройдут дожди. В понедельник осадки прекратятся, но во вторник начнутся снова, а температура к этому моменту упадет до 12 градусов.
Дождливой погода будет и в среду, 15 ноября, максимальная температура составит 10 градусов. Осадки синоптики обещают и в четверг.
Ранее на мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре авто.