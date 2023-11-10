rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

«Тепла ждать не стоит»: Ростов будет заливать дождями на выходных

«Тепла ждать не стоит»: Ростов будет заливать дождями на выходных

10 ноября 2023, 06:12
Фото: 1MI
«Тепла ждать не стоит»: Ростов будет заливать дождями на выходных

Дождливую и прохладную погоду обещают ростовчанам на выходных с 11 ноября

В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 11 и 12 ноября, ожидается прохладная погода и могут выпасть осадки, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу должно быть солнечно, воздух прогреется до 11 градусов, а скорость ветра составит три метра в секунду. В субботу будет облачно и усилится ветер, но температура не поменяется.

В воскресенье столбики термометров покажут 15 градусов и пройдут дожди. В понедельник осадки прекратятся, но во вторник начнутся снова, а температура к этому моменту упадет до 12 градусов.

Спасатели предупредили об ураганном ветре в Ростовской области 9 ноября
Узнать подробнее

Дождливой погода будет и в среду, 15 ноября, максимальная температура составит 10 градусов. Осадки синоптики обещают и в четверг.

Ранее на мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре авто.

Читайте также:
Спасатели предупредили об ураганном ветре в Ростовской области 9 ноябряВласти попросили ростовчан не выходить из дома во время ливняСмертельный капюшон: в ГИБДД сообщили об опасности на дорогах в Ростове из-за ливня
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Авто#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Дожди#Гидрометцентр#Температура#Понедельник#Вторник#Среда#Солнечно#Четверг#Происшествия
Подпишитесь
Путину в Ростове-на-Дону показали китайские военные мотовездеходы
Сегодня, 06:35
В Ростовской области наказали больницу, где слишком часто умирают пациенты
Сегодня, 07:22
Шеф-повар назвал топ-5 ресторанных блюд из донской рыбы, которые легко приготовить
Вчера, 20:22
Власти рассказали, когда введут электронные рецепты на лекарства в Ростове
Сегодня, 06:48
Стала известна причина визита Путина и Шойгу в Ростов-на-Дону
Сегодня, 05:35
В Ростове пересмотрят проект реставрации мозаичных панно в переходах
Вчера, 18:16