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Posted Сегодня, 18:42

Published Сегодня, 18:42

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

Алексей Логвиненко

Топ-5 самых смелых вопросов ростовчан в Telegram-канале главы администрации

10 ноября 2023, 18:42
Фото: Администрация Ростова
Алексей Логвиненко

Что спрашивают ростовчане в комментариях у главы администрации города Логвиненко

Глава администрации Ростова решил открыть комментарии в своем Telegram-канале, спровоцировав там бурные обсуждения городских проблем и цен на сухарики.

Вчера глава администрации Ростова Алексей Логвиненко внезапно решил открыть комментарии в своем Telegram-канале. За считанные минуты там стали появляться десятки, а затем и сотни комментариев от местных жителей. Сам Логвиненко на их вопросы и замечания не отвечает. Однако к обсуждениям подключаются чиновники администрации города, правительства Ростовской области и других учреждений.

Глава администрации Ростова открыл комментарии в своем Telegram-канале
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Самой популярной темой вчера стал пожар в старинном доме братьев Парамоновых. Ростовчан интересовали причины пожара, а также его последствия — будет ли возбуждено по факту инцидента уголовное дело. Чиновники ответили лишь, что здание якобы было законсервировано. Однако сами ростовчане утверждают, что проход к нему был открыт, там часто проводили время бездомные и маргинальные личности.

Второй популярной темой для дискуссий стали ливневые канализации. Горожане спрашивали, почему те не справляются со своими функциями и когда их модернизируют. На эти вопросы решили ответить чиновники правительства региона. Они заявили, что развивать систему ливневой канализации начнут не раньше 2025 года.

Скриншот из комментариев в Telegram-канале Логвиненко Скриншот из комментариев в Telegram-канале Логвиненко
Скриншот из комментариев в Telegram-канале Логвиненко
Фото: Telegram-канал Логвиненко

Самой обширной темой обсуждения стал транспорт. Ростовчане писали о его дефиците, плохом качестве и отсутствии в вечерние часы. Ответы чиновников были предсказуемы. Они писали об острой (более 50%) нехватке водителей общественного транспорта, недовыпуске автобусов со стороны перевозчиков, а также заторах в городе, из-за которых транспорт едет медленнее обычного.

Также часто ростовчане задавали вопросы и о неработающих сиренах и бомбоубежищах. Власти заявили, что не включают систему оповещения во время атак БПЛА из-за отсутствия «реальной угрозы». Ответ о бомбоубежищах оказался более пространным и обтекаемым. Всех вопрошающих чиновники отослали за информацией о бомбоубежищах на сайт администрации, добавив лишь, что в городе 2 182 заглубленных помещения (З вместимостью более двух миллионов человек. Об их состоянии власти распространяться не стали.

Наконец, замкнул топ популярных тем — вопрос мусора и свалок в городе. Ростовчане присылали фото с переполненными баками и жаловались на управляющие компании.

Не обошлось и без обсуждения отвлеченных тем. Ростовчане просили Логвиненко разобраться с ценами на «Кириешки», отпустить их с уроков английского и помочь найти любовь.

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