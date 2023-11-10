Топ-5 самых смелых вопросов ростовчан в Telegram-канале главы администрации

Также часто ростовчане задавали вопросы и о неработающих сиренах и бомбоубежищах. Власти заявили, что не включают систему оповещения во время атак БПЛА из-за отсутствия «реальной угрозы». Ответ о бомбоубежищах оказался более пространным и обтекаемым. Всех вопрошающих чиновники отослали за информацией о бомбоубежищах на сайт администрации, добавив лишь, что в городе 2 182 заглубленных помещения (З вместимостью более двух миллионов человек. Об их состоянии власти распространяться не стали.