Топ-5 самых смелых вопросов ростовчан в Telegram-канале главы администрации

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Вчера глава администрации Ростова Алексей Логвиненко внезапно решил открыть комментарии в своем Telegram-канале. За считанные минуты там стали появляться десятки, а затем и сотни комментариев от местных жителей. Сам Логвиненко на их вопросы и замечания не отвечает. Однако к обсуждениям подключаются чиновники администрации города, правительства Ростовской области и других учреждений.
Самой популярной темой вчера стал пожар в старинном доме братьев Парамоновых. Ростовчан интересовали причины пожара, а также его последствия — будет ли возбуждено по факту инцидента уголовное дело. Чиновники ответили лишь, что здание якобы было законсервировано. Однако сами ростовчане утверждают, что проход к нему был открыт, там часто проводили время бездомные и маргинальные личности.
Второй популярной темой для дискуссий стали ливневые канализации. Горожане спрашивали, почему те не справляются со своими функциями и когда их модернизируют. На эти вопросы решили ответить чиновники правительства региона. Они заявили, что развивать систему ливневой канализации начнут не раньше 2025 года.
Самой обширной темой обсуждения стал транспорт. Ростовчане писали о его дефиците, плохом качестве и отсутствии в вечерние часы. Ответы чиновников были предсказуемы. Они писали об острой (более 50%) нехватке водителей общественного транспорта, недовыпуске автобусов со стороны перевозчиков, а также заторах в городе, из-за которых транспорт едет медленнее обычного.
Также часто ростовчане задавали вопросы и о неработающих сиренах и бомбоубежищах. Власти заявили, что не включают систему оповещения во время атак БПЛА из-за отсутствия «реальной угрозы». Ответ о бомбоубежищах оказался более пространным и обтекаемым. Всех вопрошающих чиновники отослали за информацией о бомбоубежищах на сайт администрации, добавив лишь, что в городе 2 182 заглубленных помещения (З вместимостью более двух миллионов человек. Об их состоянии власти распространяться не стали.
Наконец, замкнул топ популярных тем — вопрос мусора и свалок в городе. Ростовчане присылали фото с переполненными баками и жаловались на управляющие компании.
Не обошлось и без обсуждения отвлеченных тем. Ростовчане просили Логвиненко разобраться с ценами на «Кириешки», отпустить их с уроков английского и помочь найти любовь.