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Церемония бракосочетания состоялась на международной выставке-форуме «Россия»

10 ноября 2023, 16:48
Фрагмент видео
10 ноября в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» состоялась церемония бракосочетания между Александром и Аленой Андрейченко — коренными амурчанами, которые познакомились на космодроме «Восточный».

По словам Алены Андрейченко, они оба очень рады, что заключили брак в таком месте, поскольку вся их жизнь связана с космосом, пишет RT.

«Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», — отметила Андрейченко.

Ее супруг добавил, что бракосочетание прошло даже лучше, чем они планировали ранее.

«Организаторы хотели подарить нам подарок, сделать сюрприз — у них это получилось», — сказал Александр Андрейченко.

Среди гостей на церемонии бракосочетания были глава Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук.

Обращаясь к молодоженам, Василий Орлов сказал: «Такой день остается в памяти на всю жизнь, а у вас — вдвойне: не у каждого получится сыграть свадьбу так, как это делаете вы. Каждый год на нашем космодроме бывает президент Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле. Космодром „Восточный“ — это будущее нашей страны, ворота в космос. Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок».

Самой торжественной частью церемонии стала прогулка жениха и невесты на отечественном автомобиле AURUS, разработанном в государственном научном центре Российской Федерации ФГУП «НАМИ». Во время прогулки молодожены ознакомились с основными достопримечательностями выставки «Россия». Затем Александру и Алене Андрейченко для отдыха после церемонии предоставили номер в партнерском отеле. Столичный комитет по туризму организовал для них экскурсию по Москве.

На международной выставке-форуме «Россия» представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям доступны экспозиции из 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Помимо этого, для гостей форума подготовлены культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Участие в выставочной кампании принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран. Международная выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

#Общество
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