Церемония бракосочетания состоялась на международной выставке-форуме «Россия»

Обращаясь к молодоженам, Василий Орлов сказал: «Такой день остается в памяти на всю жизнь, а у вас — вдвойне: не у каждого получится сыграть свадьбу так, как это делаете вы. Каждый год на нашем космодроме бывает президент Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле. Космодром „Восточный“ — это будущее нашей страны, ворота в космос. Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок».