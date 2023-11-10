Участниками Международного форума БРИКС+ стали 7000 экспертов из 63 стран

При этом число желающих войти в состав БРИКС растет, поэтому в аббревиатуре организации появился знак плюса. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, о желании вступить в объединение заявили уже не менее 25 государств. Он также напомнил, что с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Таким образом количество участников организации вырастет с пяти до одиннадцати.