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Участниками Международного форума БРИКС+ стали 7000 экспертов из 63 стран

Участниками Международного форума БРИКС+ стали 7000 экспертов из 63 стран

10 ноября 2023, 11:44
Фото: Пресс-служба ММФ БРИКС+
В Санкт-Петербурге с 9 по 10 ноября проходит Международный муниципальный форум БРИКС+. В нем участвуют семь тысяч чиновников, бизнесменов, общественников и экспертов из 63 стран.

Около двух тысяч участников приехали на форум из других государств, причем не только из стран БРИКС, но еще из 59 стран Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ и Ближневосточного региона. Спикеры говорили о будущем IT-сферы, развитии урбанистики, гуманитарном сотрудничестве, туризме, медицине и других темах, касающихся развития городской среды, передает rosbalt.ru.

Всего в деловой программе БРИКС+ намечено 120 мероприятий, в рамках которых обменяться опытом смогут чиновники, предприниматели, общественники из двух сотен городов мира.

Форум проводится уже в пятый раз. За это время он стал местом формирования интеллектуальной повестки для международного муниципального сообщества. Как отметил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, фактором, способствующим взаимопониманию стран БРИКС+, становятся схожие тенденции в процессе урбанизации.

При этом число желающих войти в состав БРИКС растет, поэтому в аббревиатуре организации появился знак плюса. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, о желании вступить в объединение заявили уже не менее 25 государств. Он также напомнил, что с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Таким образом количество участников организации вырастет с пяти до одиннадцати.

Сегодня доля БРИКС в мировом ВВП составляет примерно четверть, а расширение состава участников может усилить влияние организации. По оценкам Bloomberg Economics, к 2040 году на страны БРИКС будет приходиться около половины мирового промышленного производства.

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