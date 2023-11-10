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Published Сегодня, 12:52

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В Ростове осудят 11 сотрудников автосалонов, обманувших более 200 клиентов

Украли 57 млн: сотрудники автосалона в Ростове создали ОПГ и обманули 233 клиента

10 ноября 2023, 12:52
Фото: 1MI
В Ростове осудят 11 сотрудников автосалонов, обманувших более 200 клиентов

В Ростове осудят сотрудников автосалона, создавших ОПГ и обманувших 233 клиента

В Ростове осудят 11 сотрудников автосалонов, обманувших на 57 миллионов рублей более 200 клиентов, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении 11 сотрудников автосалонов «Ростов Автоцентр» и «Модуль». Их обвиняют в создании ОПГ и мошенничестве, связанном с автокредитами.

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Следствие полагает, что с 2019 по 2020 году сотрудники автосалонов обманули 233 клиента. Ущерб от их действий составил 57 миллионов рублей. Обвиняемые сообщали клиентам ложные сведения о характеристиках и реальной цене на ту или иную машину. Таким образом, им удавалось заставить покупаться купить авто в кредит по чрезвычайно завышенной цене.

Напомним, в августе обвиняемых по этому делу выпустили под подписку о невыезде. У фигурантов дела закончился срок заключения под стражей и держать их дольше было нельзя.

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