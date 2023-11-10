Украли 57 млн: сотрудники автосалона в Ростове создали ОПГ и обманули 233 клиента

Следствие полагает, что с 2019 по 2020 году сотрудники автосалонов обманули 233 клиента. Ущерб от их действий составил 57 миллионов рублей. Обвиняемые сообщали клиентам ложные сведения о характеристиках и реальной цене на ту или иную машину. Таким образом, им удавалось заставить покупаться купить авто в кредит по чрезвычайно завышенной цене.