Урбанист объяснил, как изменится маршрутная сеть в Ростове из-за нового трамвая

Posted Сегодня, 20:49
Published Сегодня, 20:49
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
Как объяснил Артемий Зайцев, маршрутная сеть в Ростове изменится в 2027–2028 годах. Причиной тому — строительство новой трамвайной линии по улице Еременко.
«Какие-то автобусные маршруты исчезнут, а какие-то изменятся. Первыми поменяются маршруты в Левенцовке и на Западном», — предполагает эксперт.
Артемий Зайцев добавляет, научно-исследовательская работа «Разработка документа планирования регулярных перевозок (ДПРП) по муниципальным маршрутам города Ростова-на-Дону», в которой должны быть предложены изменения по маршрутам, уже заказана.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi.