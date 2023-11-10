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Урбанист Зайцев рассказал, как маршрутная сеть в Ростове изменится к 2028 году

Урбанист объяснил, как изменится маршрутная сеть в Ростове из-за нового трамвая

10 ноября 2023, 20:49
Фото: Midjourney
Урбанист Зайцев рассказал, как маршрутная сеть в Ростове изменится к 2028 году

Урбанист Зайцев рассказал, как маршрутная сеть в Ростове изменится к 2028 году

Первыми изменят маршруты в Левенцовке и Западном микрорайонах, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Как объяснил Артемий Зайцев, маршрутная сеть в Ростове изменится в 2027–2028 годах. Причиной тому — строительство новой трамвайной линии по улице Еременко.

«Какие-то автобусные маршруты исчезнут, а какие-то изменятся. Первыми поменяются маршруты в Левенцовке и на Западном», — предполагает эксперт.



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Артемий Зайцев добавляет, научно-исследовательская работа «Разработка документа планирования регулярных перевозок (ДПРП) по муниципальным маршрутам города Ростова-на-Дону», в которой должны быть предложены изменения по маршрутам, уже заказана.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi.

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