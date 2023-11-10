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Урбанист Зайцев предложил ограничить скорость электросамокатов в Ростове

Урбанист Зайцев предложил ограничить скорость электросамокатов в Ростове

10 ноября 2023, 08:08
Фото: ГИБДД по РО
В Москве скорость электросамокатов предлагают ограничить до 20 километров в час. Инициатива прозвучала 7 ноября от замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД РФ Евгения Логиновского. Урбанист Артемий Зайцев считает, что и в Ростове необходимо ввести ряд ограничений.

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев поясняет, что необходимо разделять личные электросамокаты и прокатные.

«В ПДД установлена максимальная скорость 25 километров в час для всех. И я почему-то не вижу большого количества ДТП с участием курьеров доставки еды. Зато много жалоб на клиентов прокатов самокатов. В большинстве случаев они сами себе наносят травмы. Падают или врезаются в предметы», — рассказывает эксперт.

Он добавляет, что грамотно спроектированные велодорожки могут улучшить безопасность движения.

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«Можно потребовать с 2026 года, чтобы все электросамокаты конструктивно не позволяли стоять вдвоём. У одного из сервисов есть подобные устройства», — предлагает урбанист.

Артемий Зайцев так же советует с 2025 года потребовать от сервисов проката в приложении ограничить скорость электросамокатов до 15 километров в час.

«Причём первый час до 11километров в час, второй час до — 13, с третьего часа можно до 15 километров в час кататься», — предлагает урбанист.

По его мнению, такая скорость в зависимости от стажа вождения электросамоката позволит избежать самых диких ДТП с начинающими водителями, которые и попадают в новости.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты.

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