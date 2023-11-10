Урбанист Зайцев предложил ограничить скорость электросамокатов в Ростове

«В ПДД установлена максимальная скорость 25 километров в час для всех. И я почему-то не вижу большого количества ДТП с участием курьеров доставки еды. Зато много жалоб на клиентов прокатов самокатов. В большинстве случаев они сами себе наносят травмы. Падают или врезаются в предметы», — рассказывает эксперт.