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В Аксайском районе начали планировку территории под логоцентр от «Вайлдберриз»

В Аксайском районе начали планировку территории под логоцентр от «Вайлдберриз»

10 ноября 2023, 11:17
Фото: 1MI
В Аксайском районе начали планировку территории под логоцентр от «Вайлдберриз»
В Ростовской области распланируют территорию под логистический центр, сообщил замглавы Аксайского района Вячеслав Бессонов.

В Аксайском районе началось планирование территории для строительства логистического центра маркетплейса «Вайлдберриз». «Город N» со ссылкой на слова Бессонова пишет, что его площадь составит 183 тысячи квадратных метров.

Высотками могут застроить пустырь на Горького в Ростове
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Стало известно, что инвестор планирует вложить в проект 11,5 миллиарда рублей и создать 7,5 тысячи мест для работы.

«Для строительства компания получила в аренду участок размером 31 гектар на срок 3,5 года. Завершение работ ожидается к 2026 году», — уточнило издание.

Ранее стало известно, что высотками могут застроить пустырь на Горького в Ростове.

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