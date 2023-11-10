В Аксайском районе начали планировку территории под логоцентр от «Вайлдберриз»

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Аксайском районе началось планирование территории для строительства логистического центра маркетплейса «Вайлдберриз». «Город N» со ссылкой на слова Бессонова пишет, что его площадь составит 183 тысячи квадратных метров.
Стало известно, что инвестор планирует вложить в проект 11,5 миллиарда рублей и создать 7,5 тысячи мест для работы.
«Для строительства компания получила в аренду участок размером 31 гектар на срок 3,5 года. Завершение работ ожидается к 2026 году», — уточнило издание.
Ранее стало известно, что высотками могут застроить пустырь на Горького в Ростове.