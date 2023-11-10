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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

В Ростовской области и других регионах России подорожал аспирин

В аптеках Ростовской области резко подорожал аспирин

10 ноября 2023, 18:14
Фото: Midjourney
В Ростовской области и других регионах России подорожал аспирин
В Ростовской области и других регионах России подорожал аспирин, зафиксирован рост цен и на другие препараты, следует из данных Росстата.

В октябре в Ростовской области значительно подорожал аспирин — на 4,7%. Росстат отмечает, что поднялись цены и на другие препараты, относящиеся к категории важнейших. Например, АЦЦ подорожал на 2,1%, цефтриаксон — на 1,8%, панкреатин — на 1,3%, глицин и амброксол — на 1,2%, винпоцетин, гриппферон, ибупрофен и арбидол — на 1,1%.

Вероятно, инфляция связана с сезонным ростом заболеваемости в октябре, а также с падением курса рубля.

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Упали в октябре в цене супрастин — на 0,4% и бисопролол — на 0,2%.

Ранее RostovGazeta рассказала, как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова.

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