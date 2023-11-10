В аптеках Ростовской области резко подорожал аспирин

В октябре в Ростовской области значительно подорожал аспирин — на 4,7%. Росстат отмечает, что поднялись цены и на другие препараты, относящиеся к категории важнейших. Например, АЦЦ подорожал на 2,1%, цефтриаксон — на 1,8%, панкреатин — на 1,3%, глицин и амброксол — на 1,2%, винпоцетин, гриппферон, ибупрофен и арбидол — на 1,1%.