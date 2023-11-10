В донском Минздраве рассказали, когда электронные рецепты заменят бумажные

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В донском Минздраве подчеркнули, что использование и электронных, и бумажных рецептов осуществляется согласно Постановлению Правительства региона № 569 от 20 июля 2021 года.
Напомним, что в Ростовской области идет внедрение электронных рецептов. Для этого в регионе появилась централизованная подсистема «Управление льготным лекарственным обеспечением».
Первыми на электронные рецепты массово переведут ростовчан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Это планируется завершить до конца первого квартала 2024 года. А до конца 2024 года на электронные рецепты планируют перевести граждан, не входящих в программу льготного лекарственного обеспечения.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.