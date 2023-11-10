В донском Минздраве рассказали, когда электронные рецепты заменят бумажные

Первыми на электронные рецепты массово переведут ростовчан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Это планируется завершить до конца первого квартала 2024 года. А до конца 2024 года на электронные рецепты планируют перевести граждан, не входящих в программу льготного лекарственного обеспечения.