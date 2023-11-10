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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Вытеснят ли электронные рецепты бумажные в Ростовской области

В донском Минздраве рассказали, когда электронные рецепты заменят бумажные

10 ноября 2023, 09:48
Фото: Midjourney
Вытеснят ли электронные рецепты бумажные в Ростовской области
Рецепты, сформированные в форме электронных документов, используются наряду с рецептами на бумажных носителях, сообщили RostovGazeta в Министерстве здравоохранения Ростовской области.

В донском Минздраве подчеркнули, что использование и электронных, и бумажных рецептов осуществляется согласно Постановлению Правительства региона № 569 от 20 июля 2021 года.

Напомним, что в Ростовской области идет внедрение электронных рецептов. Для этого в регионе появилась централизованная подсистема «Управление льготным лекарственным обеспечением».

Первыми на электронные рецепты массово переведут ростовчан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Это планируется завершить до конца первого квартала 2024 года. А до конца 2024 года на электронные рецепты планируют перевести граждан, не входящих в программу льготного лекарственного обеспечения.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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