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В перечень убежищ в Ростове-на-Дону попал подвал аварийного дома

В перечень убежищ в Ростове-на-Дону попал подвал аварийного дома

10 ноября 2023, 11:16
Фото: 1MI
В перечень убежищ в Ростове-на-Дону попал подвал аварийного дома
В Ростове-на-Дону в список укрытий попал дом, который признали аварийным и подлежащим сносу, сообщает 161.ру.

Речь идет о доме на улице Шаумяна, 56, который расселили более 10 лет назад, а в 2022 году здесь произошел пожар. Снести это здание решили еще в 2012 году.

По информации издания, этот объект был указан и в первоначальном списке укрытий, и в его последней версии. Речь идет о подвале, который находится в этом доме.

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Издание выяснило, что проверять качество таких укрытий должна районная комиссия. В каждом районе Ростова-на-Дону создана комиссия, которая отвечает за проверку готовности заглубленных помещений к возможному приему людей. В данный момент работа в этом направлении продолжается.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Аварийный дом#Подвал#Снос#Укрытия#Качество#Комиссия
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