В перечень убежищ в Ростове-на-Дону попал подвал аварийного дома

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Речь идет о доме на улице Шаумяна, 56, который расселили более 10 лет назад, а в 2022 году здесь произошел пожар. Снести это здание решили еще в 2012 году.
По информации издания, этот объект был указан и в первоначальном списке укрытий, и в его последней версии. Речь идет о подвале, который находится в этом доме.
Издание выяснило, что проверять качество таких укрытий должна районная комиссия. В каждом районе Ростова-на-Дону создана комиссия, которая отвечает за проверку готовности заглубленных помещений к возможному приему людей. В данный момент работа в этом направлении продолжается.
Ранее напуганные работой ПВО ростовчане стали массово строить бункеры. Материал на эту тему читайте по ссылке.