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В Ростове-на-Дону насчитали 9 полностью готовых убежищ

В Ростове-на-Дону насчитали 9 полностью готовых убежищ

10 ноября 2023, 09:46
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону насчитали 9 полностью готовых убежищ
В Ростове-на-Дону есть девять полностью подготовленных убежищ, которые находятся в муниципальной собственности, сообщили в администрации города.

В пресс-службе администрации города Ростова рассказали, что в муниципальной собственности находится девять защитных сооружений, которые уже готовы для выполнения задач по гражданской обороне.

В донской столице провели инвентаризацию и учет заглубленных объектов. Всего зарегистрировано более 2,1 тысячи таких помещений в многоквартирных домах, в которых могут разместиться более 2,3 миллиона человек.

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Еще 457 заглубленных помещений в зданиях социальной сферы и сферы обслуживания предназначены для более 256,3 тысячи граждан.

Проведенные проверки показали, что подтоплений нигде нет.

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