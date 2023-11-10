В Ростове-на-Дону насчитали 9 полностью готовых убежищ

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
В пресс-службе администрации города Ростова рассказали, что в муниципальной собственности находится девять защитных сооружений, которые уже готовы для выполнения задач по гражданской обороне.
В донской столице провели инвентаризацию и учет заглубленных объектов. Всего зарегистрировано более 2,1 тысячи таких помещений в многоквартирных домах, в которых могут разместиться более 2,3 миллиона человек.
Еще 457 заглубленных помещений в зданиях социальной сферы и сферы обслуживания предназначены для более 256,3 тысячи граждан.
Проведенные проверки показали, что подтоплений нигде нет.
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