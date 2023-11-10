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Published Сегодня, 12:52

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Стали известны зарплаты водителей автобусов в Ростове

В Ростове рассказали, почему одни водители автобусов получают меньше других

10 ноября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Стали известны зарплаты водителей автобусов в Ростове

Стали известны зарплаты водителей автобусов в Ростове

В Ростове-на-Дону частные транспортные компании платят водителям автобусов около 53 тысяч рублей в месяц, сообщает 161.ру.

По информации издания, водители, работающие у частников, получают примерно на 23 тысячи рублей меньше, чем их коллеги из городского транспорта. У первых доходы составляют около 53 тысяч рублей.

«В муниципальных компания водители автобусов в октябре получили около 75 тысяч рублей. У водителей троллейбусов доход составил 52 тысячи рублей, трамваев — 55 тысяч», — уточнило издание.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало.

Ранее стало известно, что проблема с нехваткой водителей автобусов в Ростовской области стала острее. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Зарплата#Ростов
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