В Ростове рассказали, почему одни водители автобусов получают меньше других

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
По информации издания, водители, работающие у частников, получают примерно на 23 тысячи рублей меньше, чем их коллеги из городского транспорта. У первых доходы составляют около 53 тысяч рублей.
«В муниципальных компания водители автобусов в октябре получили около 75 тысяч рублей. У водителей троллейбусов доход составил 52 тысячи рублей, трамваев — 55 тысяч», — уточнило издание.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало.
Ранее стало известно, что проблема с нехваткой водителей автобусов в Ростовской области стала острее. Материал на эту тему читайте по ссылке.