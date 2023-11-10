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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Ростовской области оштрафовали больницу, в которой умирают пациенты

В Ростовской области наказали больницу, где слишком часто умирают пациенты

10 ноября 2023, 07:22
Фото: Midjourney
В Ростовской области оштрафовали больницу, в которой умирают пациенты

В Ростовской области оштрафовали больницу, в которой умирают пациенты

В Ростовской области привлекли к ответственности больницу, в которой допускают нарушения при оказании помощи пациентам, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

Внеплановая проверка коснулась Центральной районной больницы в Чертковском районе. В частности, интересовало оказание медицинской помощи пациентам с инсультом.

«Основанием стала информация о росте показателя смертности людей с острым нарушением мозгового кровообращения», — уточнили в ведомстве.

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Отмечается, что в ходе проверки выявили нарушения, связанные с порядком оказания медпомощи и маршрутизации пациентов. В результате больницу привлекли к административной ответственности, а размер штрафа составил 75 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что безопасность БСМП в Ростове-на-Дону обойдется в 21 миллион рублей.

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