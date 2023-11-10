В Ростовской области наказали больницу, где слишком часто умирают пациенты

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Внеплановая проверка коснулась Центральной районной больницы в Чертковском районе. В частности, интересовало оказание медицинской помощи пациентам с инсультом.
«Основанием стала информация о росте показателя смертности людей с острым нарушением мозгового кровообращения», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что в ходе проверки выявили нарушения, связанные с порядком оказания медпомощи и маршрутизации пациентов. В результате больницу привлекли к административной ответственности, а размер штрафа составил 75 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что безопасность БСМП в Ростове-на-Дону обойдется в 21 миллион рублей.