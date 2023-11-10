В Ростовской области возобновят водные пассажирские перевозки

Уже следующей весной для осуществления водных пассажирских перевозок Ростовская область получит еще несколько судов среди которых будет и «Метеор». Его габариты и вместимость в несколько раз превосходят «Валдай» и позволят осуществлять межрегиональные перевозки. Как отметили участники тестового запуска, в настоящее время в нашей стране есть всего две судоверфи, производящие суда подобного класса. И на сегодня это единственные российские суда, которые можно использовать для обеспечения внутренних перевозок.