В Ростовской области возобновят водные пассажирские перевозки

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Updated Сегодня, 14:41
Корабль имеет 45 пассажирских мест и два места для членов экипажа. Оптимальная скорость движения 65 км/ч. Как поясняет генеральный директор АО «Судоходная пассажирская компания „Дон“ Герман Лопаткин, это хорошие показатели. Ведь основная скорость водного транспорта по реке Дон составляет 12-15 км/ч.
АО «Судоходная пассажирская компания „Дон“ была создана в регионе относительно недавно, в апреле текущего года. Главным направлением ее работы станет обслуживание населения внутренним водным транспортом. В 2023 году правительством Ростовской области за средства регионального бюджета было приобретено уже два таких судна
Герман Лопаткин рассказал, что это далеко не прогулочные суда, они предназначены для пассажирских перевозок на больших скоростях и это важное отличие.
«Если мы говорим о прогулочных катерах которые идут до Старочеркасска полтора часа, то этот корабль плывет в три раза быстрее, выполняя главную функцию — оперативную доставку пассажиров», — поясняет Герман Лопаткин.
Уже следующей весной для осуществления водных пассажирских перевозок Ростовская область получит еще несколько судов среди которых будет и «Метеор». Его габариты и вместимость в несколько раз превосходят «Валдай» и позволят осуществлять межрегиональные перевозки. Как отметили участники тестового запуска, в настоящее время в нашей стране есть всего две судоверфи, производящие суда подобного класса. И на сегодня это единственные российские суда, которые можно использовать для обеспечения внутренних перевозок.
Присутствовал на тестовом запуске корабля и Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что эти суда позволят возродить пассажирские перевозки и вполне вероятно станут излюбленным транспортом как среди роствочан, так и гостей донской столицы.
«В навигацию 2024 года суда начнут работать на постоянных маршрутах, и первыми по Дону станут направления на Азов, Константиновск, Семикаракорск, Романовскую. Будем двигаться в сторону Волгодонска. А в среднесрочной перспективе можно говорить о Ейске, можно говорить о Керчи и Ялте. Мне кажется, этот вид транспорта будет востребован и нашими жителями, и нашими гостями», — сказал Василий Голубев.
С ценой билетов в региональном правительстве пока не определились. Причиной стало изменение стоимости ГСМ. Однако по предварительным подсчетам стоимость поездки на «Валдае» достигала 149 рублей. Билеты будут продаваться в сети Интернет, непосредственно на палубе и в мобильных приложениях.