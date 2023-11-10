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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Систему ливневой канализации в Ростове начнут развивать не раньше 2025 года

Власти ответили, когда в Ростове модернизируют ливневую канализацию

10 ноября 2023, 16:24
Фото: 1MI
Систему ливневой канализации в Ростове начнут развивать не раньше 2025 года

Ливневую канализацию в Ростове модернизируют не раньше 2025 года

Систему ливневой канализации в Ростове начнут развивать не раньше 2025 года, сообщили в правительстве Ростовской области.

В правительстве региона ответили, когда начнется модернизация системы ливневой канализации в Ростове. Чиновники рассказали, что до конца этого года планируют завершить разработку проектной документации. Затем им нужно получить положительное заключение государственной экспертизы.

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Вероятно, этот процесс затянется на год, а то и больше, потому что приступить к реализации проекта власти планируют не раньше 2025 года. К тому же чиновникам надо решить вопрос финансирования работ.

«После разработки указанного выше проекта и проведения его государственной экспертизы, планируется его дальнейшая реализация в период 2025-2027, что потребует привлечения финансовых средств», — заключили в администрации Ростова.

Напомним, из-за плохо работающей системы ливневой канализации почти каждый сильный дождь в Ростове превращается в коллапс. Например, из-за вчерашнего ливня в городе затопило несколько улиц, а также трамвайные пути.

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