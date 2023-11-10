Власти ответили, когда в Ростове модернизируют ливневую канализацию

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В правительстве региона ответили, когда начнется модернизация системы ливневой канализации в Ростове. Чиновники рассказали, что до конца этого года планируют завершить разработку проектной документации. Затем им нужно получить положительное заключение государственной экспертизы.
Вероятно, этот процесс затянется на год, а то и больше, потому что приступить к реализации проекта власти планируют не раньше 2025 года. К тому же чиновникам надо решить вопрос финансирования работ.
«После разработки указанного выше проекта и проведения его государственной экспертизы, планируется его дальнейшая реализация в период 2025-2027, что потребует привлечения финансовых средств», — заключили в администрации Ростова.
Напомним, из-за плохо работающей системы ливневой канализации почти каждый сильный дождь в Ростове превращается в коллапс. Например, из-за вчерашнего ливня в городе затопило несколько улиц, а также трамвайные пути.