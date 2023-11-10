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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

«До конца года»: когда введут электронные рецепты на лекарства в Ростовской области

Власти рассказали, когда введут электронные рецепты на лекарства в Ростове

10 ноября 2023, 06:48
Фото: 1MI
«До конца года»: когда введут электронные рецепты на лекарства в Ростовской области

До конца 2023 года в Ростовской области введут электронные рецепты на лекарства

Централизованная подсистема «Управление льготным лекарственным обеспечением» уже создана и формирует электронные рецепты на препараты для граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, сообщили RostovGazeta в Минздраве Ростовской области.

До конца 2023 года в Ростовской области планируется завершить мероприятия по модернизации информационных систем аптек, участвующих в льготном лекарственном обеспечении.

Целью модернизации станет получение выписанного рецепта в форме электронного документа. А также предоставление в электронном виде сведений об отпуске рецептов с автоматической передачей сведений в медицинскую организацию, оформившую рецепт.

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Наряду с льготными электронными рецептами идет внедрение электронных рецептов для тех жителей Дона, которые не имеют право на льготное лекарственное обеспечение.

«Плановый срок внедрения сервиса в Ростовской области — до конца 2024 года», — подчеркнули в министерстве.

Подробнее о внедрении электронных рецептов, и о том, как они будут работать — в большом материале RostovGazeta.

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