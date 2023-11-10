Власти рассказали, когда введут электронные рецепты на лекарства в Ростове

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
До конца 2023 года в Ростовской области планируется завершить мероприятия по модернизации информационных систем аптек, участвующих в льготном лекарственном обеспечении.
Целью модернизации станет получение выписанного рецепта в форме электронного документа. А также предоставление в электронном виде сведений об отпуске рецептов с автоматической передачей сведений в медицинскую организацию, оформившую рецепт.
Наряду с льготными электронными рецептами идет внедрение электронных рецептов для тех жителей Дона, которые не имеют право на льготное лекарственное обеспечение.
«Плановый срок внедрения сервиса в Ростовской области — до конца 2024 года», — подчеркнули в министерстве.
Подробнее о внедрении электронных рецептов, и о том, как они будут работать — в большом материале RostovGazeta.