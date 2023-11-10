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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

Вопрос запуска на проблемных маршрутах автобусов "гармошка" еще не согласован

Власти Ростова не знают, когда пустят на маршруты автобусы «гармошка»

10 ноября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Вопрос запуска на проблемных маршрутах автобусов "гармошка" еще не согласован
Вопрос запуска на проблемных маршрутах автобусов «гармошка» еще не согласован, сообщила администрация Ростова.

Жители Ростова поинтересовались в комментариях у главы администрации, когда на проблемные маршруты в городе запустят автобусы большей вместимости. Речь идет об автобусах «гармошках».

Ранее чиновники сообщали, что по два таких автобуса пустят на маршруты №16 и №71. Они являются одними из самых популярных в городе. Однако уехать на них поздно вечером практически невозможно. Транспорта либо нет, либо он забит людьми.

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Администрация в комментариях ответила горожанам, что инициатива «находится на стадии согласования». Точных сроков ее реализации чиновники назвать не смогли.

Ранее урбанист объяснил, как нужно решать проблему с общественным транспортом в Ростове.

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