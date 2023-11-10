Власти Ростова не знают, когда пустят на маршруты автобусы «гармошка»

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Жители Ростова поинтересовались в комментариях у главы администрации, когда на проблемные маршруты в городе запустят автобусы большей вместимости. Речь идет об автобусах «гармошках».
Ранее чиновники сообщали, что по два таких автобуса пустят на маршруты №16 и №71. Они являются одними из самых популярных в городе. Однако уехать на них поздно вечером практически невозможно. Транспорта либо нет, либо он забит людьми.
Администрация в комментариях ответила горожанам, что инициатива «находится на стадии согласования». Точных сроков ее реализации чиновники назвать не смогли.
Ранее урбанист объяснил, как нужно решать проблему с общественным транспортом в Ростове.