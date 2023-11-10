Власти Ростова одобрили планировку для путей скоростного трамвая в Нахичевани

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко разрешил компании «Синара» подготовить планировочную документацию под строительство путей скоростного трамвая в Нахичевани. Эти работы она будет выполнять в течение года.
Пути скоростного трамвая там будут пролегать по улице Вити Черевичкина от Пролетарского трамвайного депо и до улицы Ручейной.
Площадь земли, которую отдали под планировку и межевание, составляет четыре гектара.
Ранее стало известно, когда в Ростове запустят скоростной трамвай.