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Published Сегодня, 17:40

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В Ростове одобрили планировку для прокладки путей скоростного трамвая в Нахичевани

Власти Ростова одобрили планировку для путей скоростного трамвая в Нахичевани

10 ноября 2023, 17:40
Фото: 1MI
В Ростове одобрили планировку для прокладки путей скоростного трамвая в Нахичевани
В Ростове компании «Синара» одобрили планировку для прокладки путей скоростного трамвая в Нахичевани, соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко разрешил компании «Синара» подготовить планировочную документацию под строительство путей скоростного трамвая в Нахичевани. Эти работы она будет выполнять в течение года.

Пути скоростного трамвая там будут пролегать по улице Вити Черевичкина от Пролетарского трамвайного депо и до улицы Ручейной.

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Площадь земли, которую отдали под планировку и межевание, составляет четыре гектара.

Ранее стало известно, когда в Ростове запустят скоростной трамвай.

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