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Водитель "Газели" погиб в аварии с фурой в Ростовской области

Водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области

10 ноября 2023, 06:37
Фото: 1MI
Водитель "Газели" погиб в аварии с фурой в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись два автомобиля, погиб один из водителей, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось вечером в четверг на дороге Ростов — Волгодонск. Водитель «Газели» пошел на обгон, но не успел вернуться на свою полосу, что стало причиной аварии.

Автомобиль столкнулся со встречным грузовиком MAN. Удар оказался настолько сильным, что водитель отечественного автомобиля скончался.

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«Сейчас устанавливается личность погибшего водителя. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.

Ранее водитель утонул в авто, слетевшем в канал в Ростовской области.

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