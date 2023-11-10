Военкор Сладков рассказал, что может измениться после визита Путина в Ростов

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Напомним, что глава государства и министр обороны Сергей Шойгу посетили штаб ЮВО. Президенту представили доклад по ситуации на СВО, а также показали образцы военной техники.
«Путин побывал в штабе ЮВО, где ознакомился с ситуацией, а это явный канун принятия важных решений по СВО — ждем их реализации. И этой ночью Шойгу представил президенту небольшой легкий джип для наших военных», — прокомментировал Сладков.
Однако какие именно решения могут быть приняты, он не уточнил.
Добавим, что до этого президент был в донской столице в октябре, он также посетил штаб ЮВО.