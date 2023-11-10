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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:31

Военкор Сладков назвал предвестником важных решений визит Путина в Ростов

Военкор Сладков рассказал, что может измениться после визита Путина в Ростов

10 ноября 2023, 08:29
Фото: 1MI

Военкор Сладков назвал предвестником важных решений визит Путина в Ростов

После визита президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону могут быть приняты важные решения, сообщил военкор Александр Сладков.
Сюжет
СВО

Напомним, что глава государства и министр обороны Сергей Шойгу посетили штаб ЮВО. Президенту представили доклад по ситуации на СВО, а также показали образцы военной техники.

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«Путин побывал в штабе ЮВО, где ознакомился с ситуацией, а это явный канун принятия важных решений по СВО — ждем их реализации. И этой ночью Шойгу представил президенту небольшой легкий джип для наших военных», — прокомментировал Сладков.

Однако какие именно решения могут быть приняты, он не уточнил.

Добавим, что до этого президент был в донской столице в октябре, он также посетил штаб ЮВО.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Путин#СВО#ЮВО#Ростов#Сергей Шойгу#Военная техника#Доклад
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