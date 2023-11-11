Добровольцев из Ростовской области предложили наказать за дезертирство и сдачу в плен

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Согласно данным издания, в Госдуму внесли законопроект о том, чтобы добавить поправки в Уголовный кодекс и определить наказания для добровольцев, которые присоединяются к участию в боевых действиях.
По словам авторов законопроекта, на добровольческие формирования хотят распространены положения, касающиеся ответственности за ряд военных преступлений. В настоящий момент не существует какой-либо уголовной ответственности, которую добровольцы бы несли за отказ от выполнения боевых задач, добровольную сдачу в плен или утрату вооружения или иного военного имущества.
Поправки планируется внести в статьи Уголовного кодекса, которые определяют наказания за неисполнение приказа, сопротивление и насилие против начальства, самовольное оставление части, дезертирство и другие статьи, которые относятся к военной службе. При этом часть из них, например, статьи 349 и 350 УК РФ будут распространяться на добровольцев только в период мобилизации, военного положения или военного времени.
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