Добровольцев из Ростовской области предложили наказать за дезертирство и сдачу в плен

Поправки планируется внести в статьи Уголовного кодекса, которые определяют наказания за неисполнение приказа, сопротивление и насилие против начальства, самовольное оставление части, дезертирство и другие статьи, которые относятся к военной службе. При этом часть из них, например, статьи 349 и 350 УК РФ будут распространяться на добровольцев только в период мобилизации, военного положения или военного времени.