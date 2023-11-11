Эксперты рассказали, как дончанам сэкономить во Всемирный день шопинга

Кроме того, специалист считает, что при планировании покупки следует опираться не на эмоции и желания, а на рациональные причины купить ту или иную вещь. Для этого следует спросить у себя, насколько та или иная покупка будет полезна, как долго этой вещью можно будет пользоваться и сможет ли она улучшить ваше качество жизни.