Эксперты рассказали, как дончанам сэкономить во Всемирный день шопинга

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
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Updated Сегодня, 10:19
Напомним, в субботу, 11 ноября, во всем мире отмечают Всемирный день шопинга, который зародился в Китае в День холостяка.
Традиция насчитывает уже 14 лет, а праздничные распродажи продлятся с 11.00 мск 11 ноября до 13 ноября. Портал «Новые известия» пообщался с экспертами и выяснил, как воспользоваться праздничными предложениями с умом и не стать жертвой мошенников.
Кандидат экономических наук, доцент МГГЭУ, маркетолог Инна Литвиненко напомнила россиянам, что к каждой покупке стоит подходить обдуманно. В первую очередь необходимо выделить бюджет по схеме 50/30/20, где 50% — это ваши текущие расходы, 20% — накопления, а 30% — «хотелки». Именно эта пропорция позволит закупиться желанными товарами и не остаться без рубля до следующей зарплаты.
Кроме того, специалист считает, что при планировании покупки следует опираться не на эмоции и желания, а на рациональные причины купить ту или иную вещь. Для этого следует спросить у себя, насколько та или иная покупка будет полезна, как долго этой вещью можно будет пользоваться и сможет ли она улучшить ваше качество жизни.
Также эксперты советуют заранее отслеживать изменения цен, чтобы не обмануться временными предложениями и быть уверенным в выгоде той или иной покупки, сравнивать аналоги и в обязательном порядке проверять срок годности и состояние товара.
Еще один важный совет поступил от директора портфеля продуктов сетевой безопасности Александра Баринова, который напомнил о том, что временем распродаж часто пользуются мошенники. По словам эксперта, покупателям важно проверять домены сайтов перед покупкой, поскольку аферисты умеют создавать полные копии интернет-магазинов для обмана населения.
«Также стоит насторожиться, когда сайты используют протокол http вместо https», — сказано в сообщении.
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