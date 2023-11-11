На охрану стадиона «Ростов-Арена» в 2024 году выделили 56,2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
В пятницу, 10 ноября, ГАУ РО «Ростов Арена» опубликовало тендер для поиска компании, которая сможет обеспечить охрану стадиона в 2024 году. Обеспечение охраны объекта в течение всего календарного 2024 года оценили в 56,17 миллиона рублей.
Согласно документам закупки, площадь участка охраны составит 36,38 гектара, где находятся КПП, сам стадион, билетные кассы, охраняемые парковки, камеры хранения, Медиа центр, Центр волонтеров, столовая и другие объекты, которым требуется охрана. В рамках контракта подрядчик должен обеспечить круглосуточную охрану периметра объекта и предоставить для этих целей 38 сотрудников.
Исполнителя объявят 22 ноября.
Ранее в Ростове объявили о планах построить жилые дома или гостиницу с видом на «Ростов-Арену».