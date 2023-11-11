На охрану стадиона «Ростов-Арена» в 2024 году выделили 56,2 миллиона рублей

В пятницу, 10 ноября, ГАУ РО «Ростов Арена» опубликовало тендер для поиска компании, которая сможет обеспечить охрану стадиона в 2024 году. Обеспечение охраны объекта в течение всего календарного 2024 года оценили в 56,17 миллиона рублей.