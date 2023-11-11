Под Ростовом продают зарыбленный пруд за 15 миллионов рублей

«Зарыблен, ГTC в собственности. Водная гладь в аренде. Есть проектная разрешительная документация нa размещение объектов и сооружений на акватории», — добавил владелец, сообщив, что готов только на разумный торг. В настоящий момент цена объекта составляет 15 миллионов рублей.