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Под Ростовом продают зарыбленный пруд за 15 миллионов рублей

Под Ростовом продают зарыбленный пруд за 15 миллионов рублей

11 ноября 2023, 17:37
Фото: Midjourney
Под Ростовом продают зарыбленный пруд за 15 миллионов рублей
В Ростовской области частное лицо выставило на продажу живописный пруд за 15 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале бесплатных объявлений.

В конце октября частное лицо объявило о планах продать пруд, расположенном в поселке Красном в Аксайском районе, в 20 километрах от Ростова-на-Дону.

Площадь живописного пруда составляет около 3,9 гектара, а средняя глубина — 2,5 метра. По словам владельца, пруд подходит для разведения раков, рыбалки, постройки базы отдыха или отеля, а также размещения рядом семейной усадьбы.

Фото: Авито

«Зарыблен, ГTC в собственности. Водная гладь в аренде. Есть проектная разрешительная документация нa размещение объектов и сооружений на акватории», — добавил владелец, сообщив, что готов только на разумный торг. В настоящий момент цена объекта составляет 15 миллионов рублей.

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Ранее неправильно рассчитанная стоимость земли под донскими прудами привела к тому, что предприниматели пообещали засыпать водоемы и прекратить производство прудовой рыбы.

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