Под Ростовом продают зарыбленный пруд за 15 миллионов рублей

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В конце октября частное лицо объявило о планах продать пруд, расположенном в поселке Красном в Аксайском районе, в 20 километрах от Ростова-на-Дону.
Площадь живописного пруда составляет около 3,9 гектара, а средняя глубина — 2,5 метра. По словам владельца, пруд подходит для разведения раков, рыбалки, постройки базы отдыха или отеля, а также размещения рядом семейной усадьбы.
«Зарыблен, ГTC в собственности. Водная гладь в аренде. Есть проектная разрешительная документация нa размещение объектов и сооружений на акватории», — добавил владелец, сообщив, что готов только на разумный торг. В настоящий момент цена объекта составляет 15 миллионов рублей.
Ранее неправильно рассчитанная стоимость земли под донскими прудами привела к тому, что предприниматели пообещали засыпать водоемы и прекратить производство прудовой рыбы.