Ростовскую область накроет дождями и штормовым ветром с 12 ноября

По данным синоптиков, в воскресенье, 12 ноября, жителям Ростовской области следует готовиться к неблагоприятным погодным условиям. Ночью в регионе начнутся дожди, которые утром и днем 12 ноября перерастут в ливни в отдельных районах Ростовской области. Температура воздуха опустится до +10-15 градусов днем, но на юге воздух прогреется до +18 градусов. В течение всего дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 18 метров в секунду.