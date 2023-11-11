Ростовскую область накроет дождями и штормовым ветром с 12 ноября

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По данным синоптиков, в воскресенье, 12 ноября, жителям Ростовской области следует готовиться к неблагоприятным погодным условиям. Ночью в регионе начнутся дожди, которые утром и днем 12 ноября перерастут в ливни в отдельных районах Ростовской области. Температура воздуха опустится до +10-15 градусов днем, но на юге воздух прогреется до +18 градусов. В течение всего дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 18 метров в секунду.
Рабочая неделя для дончан также начнется с дождей. В понедельник, 13 ноября, станет еще холоднее, температура опустится до +8-13 градусов днем, а скорость ветра будет колебаться от 11 до 17 метров в секунду.
Согласно долгосрочному прогнозу, дожди продлятся до следующего четверга, 16 ноября.