«С этим переборщили»: ростовчане раскритиковали повышение стоимости проезда

Портал «Ростовский городской транспорт» опубликовал информацию о повышении цен на проезд в городе. Согласно новым тарифам, которые должны вступить в силу 25 ноября, стоимость проезда в автобусе увеличится с 32 до 39 рублей при оплате наличными и с 32 до 36 рублей при оплате банковской картой. Использование транспортной карты позволит сэкономить два рубля. Цена проезда в трамваях и троллейбусах составит 34 рубля независимо от способа оплаты.