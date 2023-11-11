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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Ростовчане раскритиковали повышение стоимости проезда в автобусах

«С этим переборщили»: ростовчане раскритиковали повышение стоимости проезда

11 ноября 2023, 06:12
Фото: Midjourney

Ростовчане раскритиковали повышение стоимости проезда в автобусах

Жители Ростова-на-Дону остались недовольны планируемым повышением стоимости проезда в общественном транспорте в ноябре, сообщили они в соцсетях.

Портал «Ростовский городской транспорт» опубликовал информацию о повышении цен на проезд в городе. Согласно новым тарифам, которые должны вступить в силу 25 ноября, стоимость проезда в автобусе увеличится с 32 до 39 рублей при оплате наличными и с 32 до 36 рублей при оплате банковской картой. Использование транспортной карты позволит сэкономить два рубля. Цена проезда в трамваях и троллейбусах составит 34 рубля независимо от способа оплаты.

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Многие горожане такие планы не оценили, о чем рассказали в соцсетях.

«Спасибо от всего моего студенческого бедного сердца», — заявили ростовчане.

«Я, конечно, все понимаю, но это уже переборщили», — пишут местные жители. Но некоторые с пониманием отнеслись к возможному повышению цен.

«За 2 года подняли на 7 рублей. Больше на стрижку, маникюр и брови уходит и никто от салона красоты не отказался», — сообщили пользователи.

«А почему бы не понизить оплату?», — поинтересовались горожане.

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