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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Ростовчанам разъяснили, как пользоваться электронным рецептом

«Сгенерирован QR-код»: ростовчанам разъяснили, как пользоваться электронным рецептом

11 ноября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Ростовчанам разъяснили, как пользоваться электронным рецептом

Ростовчанам разъяснили, как работает электронный рецепт для аптек

Электронный рецепт на приобретение лекарства можно будет предоставить в аптеке с помощью мобильных приложений на смартфоне или сообщив уникальный номер. Об этом сообщили RostovGazeta в Министерстве здравоохранения Ростовской области.

В донском Минздраве рассказали, что в мобильных приложениях будет сгенерирован QR-код электронного рецепта, который и нужно предъявлять в аптеке. В QR-коде будут содержаться сведения о пациенте и лекарственном препарате.

Однако помимо QR-кода в аптеке придется также показать и документ, удостоверяющий личность.

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Если у человека кнопочный телефон без выхода в Интернет, или по каким-то другим причинам он не может установить мобильное приложение, беспокоится не стоит. В этом случае достаточно сообщить в аптеке уникальный номер электронного рецепта.

Подробнее о внедрении и использовании электронных рецептов — в большом материале RostovGazeta.

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