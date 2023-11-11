«Сгенерирован QR-код»: ростовчанам разъяснили, как пользоваться электронным рецептом

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В донском Минздраве рассказали, что в мобильных приложениях будет сгенерирован QR-код электронного рецепта, который и нужно предъявлять в аптеке. В QR-коде будут содержаться сведения о пациенте и лекарственном препарате.
Однако помимо QR-кода в аптеке придется также показать и документ, удостоверяющий личность.
Если у человека кнопочный телефон без выхода в Интернет, или по каким-то другим причинам он не может установить мобильное приложение, беспокоится не стоит. В этом случае достаточно сообщить в аптеке уникальный номер электронного рецепта.
Подробнее о внедрении и использовании электронных рецептов — в большом материале RostovGazeta.