Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
По их словам, горожане в ночное время запустили фейерверк, чем напугали других местных жителей. Автор публикации поинтересовался, не пора ли начать штрафовать за это.
Один из пользователей предложил ввести штрафы в размере 500 тысяч рублей за ночные фейерверки. Другие заявили, что в них нет ничего плохого, но запускать нужно раньше.
«Какие штрафы, это же обычный салют», — высказались ростовчане.
«В 2 часа ночи никакой радости не вызывает этот салют», — пишут горожане.
«Что же теперь людям салют не запускать? Единственное, что можно было раньше это сделать», — прозвучало в комментариях.
«Фейерверк — это не повод для страха», — сообщили местные жители.
Ранее украинские пропагандисты перепутали салюты в Ростове с обстрелами.