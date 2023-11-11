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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:43

Ростовчане предложили штрафовать запускающих салюты по ночам

«Штраф в 500 тыс рублей»: ростовчане предложили наказывать за запуск салютов

11 ноября 2023, 06:37
Фото: 1MI

Ростовчане предложили штрафовать запускающих салюты по ночам

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на неизвестных, которые ночью в переулке Соборный запустили фейерверки, сообщили они в соцсетях.

По их словам, горожане в ночное время запустили фейерверк, чем напугали других местных жителей. Автор публикации поинтересовался, не пора ли начать штрафовать за это.

Один из пользователей предложил ввести штрафы в размере 500 тысяч рублей за ночные фейерверки. Другие заявили, что в них нет ничего плохого, но запускать нужно раньше.

«Какие штрафы, это же обычный салют», — высказались ростовчане.

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«В 2 часа ночи никакой радости не вызывает этот салют», — пишут горожане.

«Что же теперь людям салют не запускать? Единственное, что можно было раньше это сделать», — прозвучало в комментариях.

«Фейерверк — это не повод для страха», — сообщили местные жители.

Ранее украинские пропагандисты перепутали салюты в Ростове с обстрелами.

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