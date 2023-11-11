Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет накрывать снегопадом

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В предстоящую субботу в городе ожидается пасмурная погода, а температура составит около 12 градусов. Ветер будет усиливаться до 5 метров в секунду. В воскресенье пройдут небольшие осадки, а температура поднимется до 15 градусов.
В начале следующей рабочей недели, в понедельник, столбики термометров покажут около 13 градусов и вернется облачная погода.
А со вторника, 14 ноября, начнутся дожди, которые продержатся несколько дней. Температура воздуха при этом упадет до 8 градусов. Вместе с этим может выпасть снег в ночь на четверг, 16 ноября.
Снегопад также ожидается и в ночь на пятницу, а температура опустится до двух градусов.
Ранее на мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре авто.