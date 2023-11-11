Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет накрывать снегопадом

В предстоящую субботу в городе ожидается пасмурная погода, а температура составит около 12 градусов. Ветер будет усиливаться до 5 метров в секунду. В воскресенье пройдут небольшие осадки, а температура поднимется до 15 градусов.



В начале следующей рабочей недели, в понедельник, столбики термометров покажут около 13 градусов и вернется облачная погода.