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Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Ростов-на-Дону накроет снегопадом с 16 ноября

Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет накрывать снегопадом

11 ноября 2023, 05:05
Фото: 1MI

Ростов-на-Дону накроет снегопадом с 16 ноября

В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидаются дожди со снегом, сообщили синоптики.

В предстоящую субботу в городе ожидается пасмурная погода, а температура составит около 12 градусов. Ветер будет усиливаться до 5 метров в секунду. В воскресенье пройдут небольшие осадки, а температура поднимется до 15 градусов.

В начале следующей рабочей недели, в понедельник, столбики термометров покажут около 13 градусов и вернется облачная погода.

В Ростове-на-Дону с 14 ноября начнется сезон дождей
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А со вторника, 14 ноября, начнутся дожди, которые продержатся несколько дней. Температура воздуха при этом упадет до 8 градусов. Вместе с этим может выпасть снег в ночь на четверг, 16 ноября.

Снегопад также ожидается и в ночь на пятницу, а температура опустится до двух градусов.

Ранее на мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре авто.

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