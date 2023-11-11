«Тараканы захватили банкомат»: ростовчан ужаснули насекомые на Ленина

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Местный житель решил воспользоваться банкоматом на Ленина, но его удивили бегающие по нему насекомые. Их оказалось довольно много и они бегали по верхней части экрана.
«Тараканы захватили банкомат на Ленина», — заявил автор. Пользователи в комментариях написали, что рядом находится кафе, откуда и могли прибежать насекомые.
«Там рядом общепит, оттуда бегут, наверное», — сообщили пользователи в комментариях.
«Богатые тараканы, банкомат крышуют», — пошутили ростовчане.
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