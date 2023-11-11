rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Ростовчане рассказали о кишащих на банкомате тараканах

«Тараканы захватили банкомат»: ростовчан ужаснули насекомые на Ленина

11 ноября 2023, 05:58
Фото: Midjourney

Ростовчане рассказали о кишащих на банкомате тараканах

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на тараканов, бегающих по банкомату, сообщили они в соцсетях.

Местный житель решил воспользоваться банкоматом на Ленина, но его удивили бегающие по нему насекомые. Их оказалось довольно много и они бегали по верхней части экрана.

«Тараканы захватили банкомат на Ленина», — заявил автор. Пользователи в комментариях написали, что рядом находится кафе, откуда и могли прибежать насекомые.

В Ростовской области жителей терроризируют тараканы и пугает грохот в небе
Узнать подробнее

«Там рядом общепит, оттуда бегут, наверное», — сообщили пользователи в комментариях.

«Богатые тараканы, банкомат крышуют», — пошутили ростовчане.

Читайте также о том, как в Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде.

Читайте также:
В Ростовской области жителей терроризируют тараканы и пугает грохот в небе«С высоким содержанием белка»: в Ростове продают пирожные с начинкой из таракановРостовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке»
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ленина#Тараканы
Подпишитесь
Путин нагрянул в Ростов среди ночи, а в Таганрогском заливе всплыл боевой дрон
Вчера, 16:17
«Сами они не могут»: урбанист объяснил, почему в Ростове горят исторические здания
Вчера, 16:11
Полосу для автобусов выделят от Центрального рынка в сторону Западного в Ростове
Вчера, 15:26
«Одна догоняет другую»: ростовчане сообщили о ярких вспышках и следах в небе
Вчера, 14:26
Появились первые кадры обнаруженного в Таганрогском заливе дрона
Вчера, 14:24
Астроном Невский рассказал, как магнитные бури влияют на ростовчан, и что делать
Вчера, 12:51