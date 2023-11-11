Телевидение и радио отключат в Ростовской области с 13 по 17 ноября

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В ноябре компания телерадиовещания предупредила о своих планах провести профилактические работы, из-за которых необходимо отключить передающее оборудование.
В связи с этим возможны кратковременные перерывы трансляций передающими станциями в Верхнедонском, Октябрьском и Тарасовском районах, которые будут возникать 13, 15 и 17 ноября с 11.00 до 17.00 мск.
В компании уточнили, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее в Ростовской области жителей предупредили о масштабных перебоях в работе телевидения и радио.