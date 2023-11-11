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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Телевидение и радио отключат в Ростовской области с 13 по 17 ноября

Телевидение и радио отключат в Ростовской области с 13 по 17 ноября

11 ноября 2023, 12:22
Фото: 1MI
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с 13 по 17 ноября
В Ростовской области ожидается волна отключений телерадиосигнала с 13 по 17 ноября, подробностями поделились на портале «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

В ноябре компания телерадиовещания предупредила о своих планах провести профилактические работы, из-за которых необходимо отключить передающее оборудование.

В связи с этим возможны кратковременные перерывы трансляций передающими станциями в Верхнедонском, Октябрьском и Тарасовском районах, которые будут возникать 13, 15 и 17 ноября с 11.00 до 17.00 мск.

Телевидение и радио отключат в Ростовской области на неделю с 6 ноября
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В компании уточнили, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в Ростовской области жителей предупредили о масштабных перебоях в работе телевидения и радио.

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