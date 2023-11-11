Тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света с 13 ноября

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:45
В понедельник, 13 ноября, обесточат улицы Димитрова, Коллективная, Грекова, Полторацкого, Богданова, 31-я линия, Подвойского, Городовикова. Во вторник это коснется улиц 1, 2, 3, 4, 5 улицы, Красноаксайская, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, 41-я линия, 43-я линия, 47-я линия, 49-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая, 2-я левая, переулков Кирилловский и Балканский.
В среду ограничения введут по улицам Книжная, Новостроевская, Детская, Новостроевская, переулкам Конный, Ударников, Молочный. Также это коснется улиц Социалистическая, Шаумяна, Серафимовича, Большая Садовая. В четверг электричество выключат по улицам Тургеневская, Баумана.
В пятницу без света останутся улицы Московская, Станиславского, Обороны, Балашовская, Вагулевского, Лензаводская, переулок Солдатский.
Ранее стало известно, что управляющие компании задолжали за электричество в Ростове более 117 миллионов рублей.