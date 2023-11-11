Тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света с 13 ноября

В среду ограничения введут по улицам Книжная, Новостроевская, Детская, Новостроевская, переулкам Конный, Ударников, Молочный. Также это коснется улиц Социалистическая, Шаумяна, Серафимовича, Большая Садовая. В четверг электричество выключат по улицам Тургеневская, Баумана.