В аптеках Ростова закончились тесты на коронавирус

Например, на портале «Еаптека» представлено шесть видов экспресс-тестов, и ни один из них нельзя купить в Ростове и даже заказать в ближайшее время, для покупателей доступно только получение уведомлений о наличии товара. Аналогичная ситуация в «Ригле», где из пяти экспресс-тестов в ценовом диапазоне от 100 до 1500 рублей нельзя приобрести ни один. Популярные сетевые аптеки «Апрель» и «Социальная аптека» и вовсе перестали продавать экспресс-тесты на коронавирус.