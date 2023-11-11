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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В аптеках Ростова закончились тесты на коронавирус

В аптеках Ростова закончились тесты на коронавирус

11 ноября 2023, 16:07
Фото: 1MI
В аптеках Ростова закончились тесты на коронавирус
Жители Ростова-на-Дону заявили, что не могут найти в аптеках экспресс-тесты для выявления антигена коронавируса, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на собственных читателей объявил, что в аптеках Ростова-на-Дону закончились тесты для выявления антигена COVID-19. По словам читательницы, ей пришлось обойти не менее пяти аптек в центре города, чтобы приобрести необходимый товар.

Корреспондент RostovGazeta решила проверить основных дистрибьюторов экспресс-тестов, чтобы выяснить, насколько сложно приобрести их на территории Ростова-на-Дону.

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Как выяснилось, большинство сайтов предлагают забрать экспресс-тесты не раньше вторника, 14 ноября, а в некоторых аптеках товар и вовсе недоступен к заказу.

Например, на портале «Еаптека» представлено шесть видов экспресс-тестов, и ни один из них нельзя купить в Ростове и даже заказать в ближайшее время, для покупателей доступно только получение уведомлений о наличии товара. Аналогичная ситуация в «Ригле», где из пяти экспресс-тестов в ценовом диапазоне от 100 до 1500 рублей нельзя приобрести ни один. Популярные сетевые аптеки «Апрель» и «Социальная аптека» и вовсе перестали продавать экспресс-тесты на коронавирус.

Фото: eapteka.ru

В свободной продаже экспресс-тесты удалось найти только в «Вите», но для выявления антигена в плазме или цельной крови заболевшим придется ехать в аптеки на улице Волкова или Ворошиловском проспекте или обращаться в лаборатории.

Ранее жительница Ростовской области умерла от ковида во время поездки в командировку в Краснодар.

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