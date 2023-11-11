В аптеках Ростова закончились тесты на коронавирус

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Портал 1Rnd со ссылкой на собственных читателей объявил, что в аптеках Ростова-на-Дону закончились тесты для выявления антигена COVID-19. По словам читательницы, ей пришлось обойти не менее пяти аптек в центре города, чтобы приобрести необходимый товар.
Корреспондент RostovGazeta решила проверить основных дистрибьюторов экспресс-тестов, чтобы выяснить, насколько сложно приобрести их на территории Ростова-на-Дону.
Как выяснилось, большинство сайтов предлагают забрать экспресс-тесты не раньше вторника, 14 ноября, а в некоторых аптеках товар и вовсе недоступен к заказу.
Например, на портале «Еаптека» представлено шесть видов экспресс-тестов, и ни один из них нельзя купить в Ростове и даже заказать в ближайшее время, для покупателей доступно только получение уведомлений о наличии товара. Аналогичная ситуация в «Ригле», где из пяти экспресс-тестов в ценовом диапазоне от 100 до 1500 рублей нельзя приобрести ни один. Популярные сетевые аптеки «Апрель» и «Социальная аптека» и вовсе перестали продавать экспресс-тесты на коронавирус.
В свободной продаже экспресс-тесты удалось найти только в «Вите», но для выявления антигена в плазме или цельной крови заболевшим придется ехать в аптеки на улице Волкова или Ворошиловском проспекте или обращаться в лаборатории.
Ранее жительница Ростовской области умерла от ковида во время поездки в командировку в Краснодар.