В Ростове будут судить рецидивиста, напавшего на прохожего с ножом

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Напомним, в сентябре 2023 года полиция задержала жителя Новочеркасска за нападение на человека.
Следователи представили версию, согласно которой подозреваемый, находившийся под административным надзором, покинул территорию Новочеркасска, не предупредив контролирующие органы. Мужчина оказался в Ростове, где выпил и решил прогуляться по скверу на улице Береговой. Именно там фигурант дела встретил будущую жертву, между незнакомцами вспыхнула ссора, переросшая в поножовщину. В результате потасовки подозреваемый нанес ростовчанину два ранения ножом в шею, ставшими причиной гибели потерпевшего.
В ходе расследования подозреваемый полностью признал свою вину, его заключили под стражу. Сейчас дончанину предъявили обвинения в убийстве. В пресс-службе СУ СК РФ добавили, что ранее фигурант уголовного дела уже был судим за убийство и вышел из мест лишения свободы четыре года назад.
Ранее под стражу заключили жителя Ростовской области, который проткнул незнакомца ножом.