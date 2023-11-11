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Published Сегодня, 10:45

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В Ростове будут судить рецидивиста, напавшего на прохожего с ножом

В Ростове будут судить рецидивиста, напавшего на прохожего с ножом

11 ноября 2023, 10:45
Фото: 1MI
В Ростове будут судить рецидивиста, напавшего на прохожего с ножом
В Ростове перед судом предстанет житель Новочеркасска, который обвиняется в убийстве прохожего, подробности рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Напомним, в сентябре 2023 года полиция задержала жителя Новочеркасска за нападение на человека.

Следователи представили версию, согласно которой подозреваемый, находившийся под административным надзором, покинул территорию Новочеркасска, не предупредив контролирующие органы. Мужчина оказался в Ростове, где выпил и решил прогуляться по скверу на улице Береговой. Именно там фигурант дела встретил будущую жертву, между незнакомцами вспыхнула ссора, переросшая в поножовщину. В результате потасовки подозреваемый нанес ростовчанину два ранения ножом в шею, ставшими причиной гибели потерпевшего.

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В ходе расследования подозреваемый полностью признал свою вину, его заключили под стражу. Сейчас дончанину предъявили обвинения в убийстве. В пресс-службе СУ СК РФ добавили, что ранее фигурант уголовного дела уже был судим за убийство и вышел из мест лишения свободы четыре года назад.

Ранее под стражу заключили жителя Ростовской области, который проткнул незнакомца ножом.

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