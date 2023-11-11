В Ростове будут судить рецидивиста, напавшего на прохожего с ножом

В ходе расследования подозреваемый полностью признал свою вину, его заключили под стражу. Сейчас дончанину предъявили обвинения в убийстве. В пресс-службе СУ СК РФ добавили, что ранее фигурант уголовного дела уже был судим за убийство и вышел из мест лишения свободы четыре года назад.