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Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

В Ростове ДТП на Шолохова собрало километровую пробку

В Ростове ДТП на Шолохова собрало километровую пробку

11 ноября 2023, 17:05
Фото: Midjourney
В Ростове ДТП на Шолохова собрало километровую пробку
В Ростове движение по проспекту Шолохова парализовано из-за ДТП, информация об этом появилась в сервисе «Яндекс. Карты».

Вечером субботы, 11 ноября, в Ростове появились сообщения о ДТП на проспекте Шолохова в районе парка Авиаторов. По словам автомобилистов, ДТП произошло в правом ряду и спровоцировало пробку протяженностью 1,35 километра.

Фото: Яндекс карты

Несмотря на выходной день движение в восточном направлении затруднено от переулка Быстрого до Шолохова, 244. На проезд этого затора придется потратить около 20 минут, а потому автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути для объезда аварийного участка.

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Журналисты запросили информацию о ДТП в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области, данные уточняются.

Дополнение: согласно информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии только автомобили получили механические повреждения, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Ранее улицу Оганова сковали пробки из-за ДТП 10 ноября.

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