В Ростове ДТП на Шолохова собрало километровую пробку

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
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Updated Сегодня, 17:12
Вечером субботы, 11 ноября, в Ростове появились сообщения о ДТП на проспекте Шолохова в районе парка Авиаторов. По словам автомобилистов, ДТП произошло в правом ряду и спровоцировало пробку протяженностью 1,35 километра.
Несмотря на выходной день движение в восточном направлении затруднено от переулка Быстрого до Шолохова, 244. На проезд этого затора придется потратить около 20 минут, а потому автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути для объезда аварийного участка.
Журналисты запросили информацию о ДТП в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области, данные уточняются.
Дополнение: согласно информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии только автомобили получили механические повреждения, никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Ранее улицу Оганова сковали пробки из-за ДТП 10 ноября.