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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 05:02

В Ростове-на-Дону с 14 ноября начнется сезон дождей

В Ростове-на-Дону с 14 ноября начнется сезон дождей

11 ноября 2023, 04:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе в течение нескольких дней будут идти дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу в городе будет облачно, а температура составит 12 градусов, ветер усилится до пяти метров в секунду. В воскресенье пройдут дожди, а температура поднимется до 15 градусов.

В понедельник столбики термометров покажут 13 градусов и вернется облачная погода. Вместе с этим сохранится сильный ветер.

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Со вторника, 14 ноября, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней. А температура воздуха упадет до восьми градусов.,

Согласно прогнозам, в ночь на четверг может выпасть снег.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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