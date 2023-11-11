В Ростове-на-Дону с 14 ноября начнется сезон дождей

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В субботу в городе будет облачно, а температура составит 12 градусов, ветер усилится до пяти метров в секунду. В воскресенье пройдут дожди, а температура поднимется до 15 градусов.
В понедельник столбики термометров покажут 13 градусов и вернется облачная погода. Вместе с этим сохранится сильный ветер.
Со вторника, 14 ноября, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней. А температура воздуха упадет до восьми градусов.,
Согласно прогнозам, в ночь на четверг может выпасть снег.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал на эту тему читайте по ссылке.