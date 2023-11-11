В Ростове на месяц перекроют движение транспорта на ЗЖМ с 13 ноября

Так с 13 ноября по 15 декабря будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года, спуску путепровода проспекта Стачки до улицы Привокзальной, а также по улице Привокзальной от дома №3/2 до Портовой.