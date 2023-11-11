В Ростове на месяц перекроют движение транспорта на ЗЖМ с 13 ноября

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Департамент автодорог Ростова объявил, что на Западном жилом массиве планируется провести работы по строительству водопровода, а потому возникла необходимость ограничить движения транспорта по улицам Портовой, Стачки и Привокзальной.
Так с 13 ноября по 15 декабря будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года, спуску путепровода проспекта Стачки до улицы Привокзальной, а также по улице Привокзальной от дома №3/2 до Портовой.
Вместе с этим из-за строительства водопровода с 13 ноября по 15 декабря ограничат движение по улице Берберовской на востоке Ростова от дома №31 до проспекта 40-летия Победы, 95Е/1.
Кроме того, на этот же срок из-за ремонта водопровода в центре города планируется запретить проезд транспорт по улице Седова от проспекта Чехова до переулка Университетского и по переулку Крыловскому №3.
Ранее в Ростове объявили, что ограничат движение на одной из улиц из-за вырубки и обрезки деревьев.