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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Ростове на месяц перекроют движение транспорта на ЗЖМ с 13 ноября

В Ростове на месяц перекроют движение транспорта на ЗЖМ с 13 ноября

11 ноября 2023, 15:26
Фото: 1MI
В Ростове на месяц перекроют движение транспорта на ЗЖМ с 13 ноября
В Ростове собираются ограничить проезд транспорта на Западном жилом массиве с 13 ноября по 15 декабря, об этом сообщили на портале администрации города.

Департамент автодорог Ростова объявил, что на Западном жилом массиве планируется провести работы по строительству водопровода, а потому возникла необходимость ограничить движения транспорта по улицам Портовой, Стачки и Привокзальной.

Так с 13 ноября по 15 декабря будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года, спуску путепровода проспекта Стачки до улицы Привокзальной, а также по улице Привокзальной от дома №3/2 до Портовой.

Вместе с этим из-за строительства водопровода с 13 ноября по 15 декабря ограничат движение по улице Берберовской на востоке Ростова от дома №31 до проспекта 40-летия Победы, 95Е/1.

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Кроме того, на этот же срок из-за ремонта водопровода в центре города планируется запретить проезд транспорт по улице Седова от проспекта Чехова до переулка Университетского и по переулку Крыловскому №3.

Ранее в Ростове объявили, что ограничат движение на одной из улиц из-за вырубки и обрезки деревьев.

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