В Ростове обсудят строительство новой дороги и бассейна в Александровке

Жители могут принять участие в общественных обсуждениях до 16 ноября, их результаты объявят не позднее 1 декабря. С деталями проекта можно познакомиться по прямой ссылке, там же можно найти контакты для участия в общественных обсуждениях и подачи собственных предложений по проекту.