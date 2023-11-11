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В Ростове обсудят строительство новой дороги и бассейна в Александровке

В Ростове обсудят строительство новой дороги и бассейна в Александровке

11 ноября 2023, 09:44
Фото: 1MI
В Ростове обсудят строительство новой дороги и бассейна в Александровке
В Ростове на общественные обсуждения вынесли документацию по планировке участка новой дороги и бассейна в Александровке, сведения об этом появились на портале «Активный ростовчанин».

В четверг, 9 ноября, Департамент архитектуры и градостроительства Ростова вынес на общественные обсуждения документацию по планировке земли в районе Александровки.

Предметом обсуждений станет строительство новой дороги, которая свяжет улицу Вересаева с купальным и спортивным плавательным бассейном на 100 посещений, который также должны построить на проспекте 40-летия Победы в районе дома №69/9.

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Согласно чертежам, линейный объект разместят в границах улиц Вересаева, Берберовской и проспекта 40-летия Победы, площадь участка под планировку и межевание составит 13,72 гектара.

Жители могут принять участие в общественных обсуждениях до 16 ноября, их результаты объявят не позднее 1 декабря. С деталями проекта можно познакомиться по прямой ссылке, там же можно найти контакты для участия в общественных обсуждениях и подачи собственных предложений по проекту.

Ранее в этом же районе запланировали построить бульвар Авиаторов, который свяжет «Новый Ростов» с Пролетарским районом города.

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