rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»

В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»

11 ноября 2023, 13:58
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»
В Ростове собираются провести реконструкцию старинного Доходного дома наследников В. Р. Максимова, расположенного на улице Московской, информация об этом появилась на портале администрации.

В пятницу, 10 ноября, власти опубликовали постановление об изъятии для муниципальных нужд знаменитого «Дома с ангелами», расположенного на улице Московской, 72. Трехэтажное здание построили в 1910 году, а само здание обрело известность благодаря роману «Двенадцать стульев» писателей Ильфа и Петрова.

В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»
В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»
Фото: rostovgazeta.ru

Несколько лет назад дом признали аварийным и начали процесс расселения и выкупа помещений, властям остается изъять долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью более 1,8 тысячи «квадратов» и нежилые комнаты площадью 191,1 квадратных метра.

«Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дибров поразмышлял о Ростове
Узнать подробнее

После этого можно будет начать реконструкцию здания, где планируется разместить музей истории Ростова-на-Дону. В распоряжение музея поступило уже более 1,5 тысячи экспонатов, его открытие запланировано на 2025 год.

Читайте также:
Открытие музея истории Ростова собрались перенести на 2027 годЭкспонаты будущего музея истории Ростова будут хранить в Змиёвской балкеВ Ростове объявили, когда будет готов проект музея истории города в «Доме с ангелами»
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Аварийный дом#Реконструкция#Старинные здания#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Музей в Ростове#Администрация#Земельный участок#Улица Московская#Расселение#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове жители боятся фейерверков, пока власти ищут подземные убежища
Сегодня, 15:21
«Сгенерирован QR-код»: ростовчанам разъяснили, как пользоваться электронным рецептом
Сегодня, 12:18
На охрану стадиона «Ростов-Арена» в 2024 году выделили 56,2 миллиона рублей
Сегодня, 08:32
В Ростове обсудят строительство новой дороги и бассейна в Александровке
Сегодня, 09:44
В Ростове будут судить рецидивиста, напавшего на прохожего с ножом
Сегодня, 10:45
В Ростовской области юрфирма обманула семью погибшего бойца СВО
Сегодня, 11:46