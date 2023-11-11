В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
В пятницу, 10 ноября, власти опубликовали постановление об изъятии для муниципальных нужд знаменитого «Дома с ангелами», расположенного на улице Московской, 72. Трехэтажное здание построили в 1910 году, а само здание обрело известность благодаря роману «Двенадцать стульев» писателей Ильфа и Петрова.
Несколько лет назад дом признали аварийным и начали процесс расселения и выкупа помещений, властям остается изъять долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью более 1,8 тысячи «квадратов» и нежилые комнаты площадью 191,1 квадратных метра.
После этого можно будет начать реконструкцию здания, где планируется разместить музей истории Ростова-на-Дону. В распоряжение музея поступило уже более 1,5 тысячи экспонатов, его открытие запланировано на 2025 год.