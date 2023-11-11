В Ростове жители боятся фейерверков, пока власти ищут подземные убежища

Причиной народного возмущения стало участившееся использования мощной пиротехники в центральной части Ростова, из-за которой просыпается половина города. Жители считают неуместным использование пиротехники глубокой ночью, когда большая часть ростовчан спит, к тому же, очень часто люди принимают взрывы салютов за работу систем ПВО. Это нервирует и без того встревоженных ростовчан, которые тут же начинают искать информацию об источниках «взрывов» в соцсетях и СМИ.