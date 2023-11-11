rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В Ростове жители боятся фейерверков, пока власти ищут подземные убежища

В Ростове жители боятся фейерверков, пока власти ищут подземные убежища

11 ноября 2023, 15:21
Фото: Midjourney
В Ростове жители боятся фейерверков, пока власти ищут подземные убежища
В Ростовской области жители смогут пользоваться электронными рецептами в аптеках, пока в Ростове осматривают подвалы в поисках убежищ и боятся салютов.

Последнее слово техники

Минздрав Ростовской области рассказали дончанам, каким образом работают электронные рецепты для аптек.

Нововведение должно упростить процедуру приобретения необходимого лекарства пациентами, которые могут показать фармацевтам QR-коды или назвать уникальный номер для получения необходимого препарата.

По QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова
Узнать подробнее

Специалисты Минздрава объяснили, что сгенерировать QR-код можно с помощью мобильного приложения, после его можно будет предъявить в аптеке. В самом коде будут зашифрованы сведения о пациенте и препарате, который ему необходим, однако для того, чтобы приобрести лекарство потребуется показать документ, удостоверяющий личность.

Если же у человека нет возможности воспользоваться Интернетом в телефоне, достаточно назвать уникальный номер рецепта, чтобы совершить покупку.

Налог на испуг

Жители Ростова-на-Дону, утомленные канонадой на выходных и в праздничные дни, предложили штрафовать своих соседей за запуск салютов по ночам.

Фото: 1MI

Причиной народного возмущения стало участившееся использования мощной пиротехники в центральной части Ростова, из-за которой просыпается половина города. Жители считают неуместным использование пиротехники глубокой ночью, когда большая часть ростовчан спит, к тому же, очень часто люди принимают взрывы салютов за работу систем ПВО. Это нервирует и без того встревоженных ростовчан, которые тут же начинают искать информацию об источниках «взрывов» в соцсетях и СМИ.

Украинские пропагандисты перепутали салюты в Ростове с обстрелами
Узнать подробнее

Ситуация настолько накалилась, что ростовчане предложили накладывать на любителей фейерверков штрафы на сумму 500 тысяч, а другие сказали, что время запуска просто необходимо ограничить.

«В 2 часа ночи никакой радости не вызывает этот салют», — пишут горожане.

«Что же теперь людям салют не запускать? Единственное, что можно было раньше это сделать», — заявили дончане.

Бункеры или просто подвалы

Главной новостью дня стало объявление итогов по инвентаризации убежищ Ростова-на-Дону. Власти города обследовали сооружения Ростова и смогли обнаружить более двух тысяч заглублений, способных вместить на своей площади примерно 2,3 миллиона жителей.

В многоквартирных домах поставили на учет 2,1 тысячи подобных объектов, которые могут вместить 2,3 миллиона человекВ многоквартирных домах поставили на учет 2,1 тысячи подобных объектов, которые могут вместить 2,3 миллиона человек
В многоквартирных домах поставили на учет 2,1 тысячи подобных объектов, которые могут вместить 2,3 миллиона человек
Фото: Midjourney

По информации властей, 2,1 тысячи заглубленных помещений могут вместить около 2,3 миллиона дончан, если на одного человека предусмотреть по 0,6 квадратных метра площади.

Кроме того, еще 457 помещений предусмотрено на территории социальных объектов, их вместимость составляет 256 тысяч человек.

Читайте также:
В Ростове проведут реконструкцию старинного «Дома с ангелами»В Ростовской области юрфирма обманула семью погибшего бойца СВОНа охрану стадиона «Ростов-Арена» в 2024 году выделили 56,2 миллиона рублей
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Взрывы#Последние новости Ростова на сегодня#Убежища#Власти#Пиротехника#Фейерверки#Подвалы#Ростов#18+#Штрафы#Обследование#Пациенты#Салюты#Аптеки#Происшествия#Электронные рецепты
Подпишитесь
«Сгенерирован QR-код»: ростовчанам разъяснили, как пользоваться электронным рецептом
Сегодня, 12:18
На охрану стадиона «Ростов-Арена» в 2024 году выделили 56,2 миллиона рублей
Сегодня, 08:32
В Ростове обсудят строительство новой дороги и бассейна в Александровке
Сегодня, 09:44
В Ростове будут судить рецидивиста, напавшего на прохожего с ножом
Сегодня, 10:45
В Ростовской области юрфирма обманула семью погибшего бойца СВО
Сегодня, 11:46