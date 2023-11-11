В Ростове жители боятся фейерверков, пока власти ищут подземные убежища

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Минздрав Ростовской области рассказали дончанам, каким образом работают электронные рецепты для аптек.
Нововведение должно упростить процедуру приобретения необходимого лекарства пациентами, которые могут показать фармацевтам QR-коды или назвать уникальный номер для получения необходимого препарата.
Специалисты Минздрава объяснили, что сгенерировать QR-код можно с помощью мобильного приложения, после его можно будет предъявить в аптеке. В самом коде будут зашифрованы сведения о пациенте и препарате, который ему необходим, однако для того, чтобы приобрести лекарство потребуется показать документ, удостоверяющий личность.
Если же у человека нет возможности воспользоваться Интернетом в телефоне, достаточно назвать уникальный номер рецепта, чтобы совершить покупку.
Жители Ростова-на-Дону, утомленные канонадой на выходных и в праздничные дни, предложили штрафовать своих соседей за запуск салютов по ночам.
Причиной народного возмущения стало участившееся использования мощной пиротехники в центральной части Ростова, из-за которой просыпается половина города. Жители считают неуместным использование пиротехники глубокой ночью, когда большая часть ростовчан спит, к тому же, очень часто люди принимают взрывы салютов за работу систем ПВО. Это нервирует и без того встревоженных ростовчан, которые тут же начинают искать информацию об источниках «взрывов» в соцсетях и СМИ.
Ситуация настолько накалилась, что ростовчане предложили накладывать на любителей фейерверков штрафы на сумму 500 тысяч, а другие сказали, что время запуска просто необходимо ограничить.
«В 2 часа ночи никакой радости не вызывает этот салют», — пишут горожане.
«Что же теперь людям салют не запускать? Единственное, что можно было раньше это сделать», — заявили дончане.
Главной новостью дня стало объявление итогов по инвентаризации убежищ Ростова-на-Дону. Власти города обследовали сооружения Ростова и смогли обнаружить более двух тысяч заглублений, способных вместить на своей площади примерно 2,3 миллиона жителей.
По информации властей, 2,1 тысячи заглубленных помещений могут вместить около 2,3 миллиона дончан, если на одного человека предусмотреть по 0,6 квадратных метра площади.
Кроме того, еще 457 помещений предусмотрено на территории социальных объектов, их вместимость составляет 256 тысяч человек.