В Ростовской области снова заработают пункты приема стекла

«Пункты приема стекла как пилотный проект запустим сначала в Новочеркасске и посмотрим результаты, а затем откроем их в Ростове-на-Дону и Аксае», — сообщила Елена Пелецкая, добавив, что в пунктах будут принимать только стекло белого или зеленого цвета. Прием стекла будет осуществляться на основании маркировки.