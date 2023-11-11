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В Ростовской области снова заработают пункты приема стекла

В Ростовской области снова заработают пункты приема стекла

11 ноября 2023, 16:39
Фото: 1MI
В Ростовской области снова заработают пункты приема стекла
В Ростовской области планируют возобновить работу пунктов приема стекла, об этом сообщили донские СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на директора по развитию перерабатывающего комплекса Новочеркасского индустриального парка Елена Пелецкая рассказала, что в Ростовской области планируют возобновить работу пунктов приема стекла. Сырье планируют перерабатывать на базе Новочеркасского индустриального парка, где строят комплекс по переработке строительных и промышленных отходов. По словам Елены Пелецкой, комплекс запустят в середине весны 2024 года.

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Пелецкая рассказала, что на первом этапе комплекс будет перерабатывать железобетон для производства вторичного щебня и стекло. Поскольку во времена СССР сбор стекла пользовался популярностью у населения, сейчас планируется возобновить работу пунктов приема стекла в Новочеркасске.

«Пункты приема стекла как пилотный проект запустим сначала в Новочеркасске и посмотрим результаты, а затем откроем их в Ростове-на-Дону и Аксае», — сообщила Елена Пелецкая, добавив, что в пунктах будут принимать только стекло белого или зеленого цвета. Прием стекла будет осуществляться на основании маркировки.

Ранее эколог рассказал, каким образом Ростовская область сможет безопасно избавиться от накопившегося на полигонах мусора.

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