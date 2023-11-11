В Ростовской области снова заработают пункты приема стекла

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Газета «Молот» со ссылкой на директора по развитию перерабатывающего комплекса Новочеркасского индустриального парка Елена Пелецкая рассказала, что в Ростовской области планируют возобновить работу пунктов приема стекла. Сырье планируют перерабатывать на базе Новочеркасского индустриального парка, где строят комплекс по переработке строительных и промышленных отходов. По словам Елены Пелецкой, комплекс запустят в середине весны 2024 года.
Пелецкая рассказала, что на первом этапе комплекс будет перерабатывать железобетон для производства вторичного щебня и стекло. Поскольку во времена СССР сбор стекла пользовался популярностью у населения, сейчас планируется возобновить работу пунктов приема стекла в Новочеркасске.
«Пункты приема стекла как пилотный проект запустим сначала в Новочеркасске и посмотрим результаты, а затем откроем их в Ростове-на-Дону и Аксае», — сообщила Елена Пелецкая, добавив, что в пунктах будут принимать только стекло белого или зеленого цвета. Прием стекла будет осуществляться на основании маркировки.
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