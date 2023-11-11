В Ростовской области выявили более 4 тысяч гектаров земли, пригодных для застройки

При этом на территории всей России за этот же период обнаружили около 67,8 тысячи участков земли общей площадью более 131,6 тысячи гектара, подходящих для строительства жилья. Лидерами рейтинга по количеству такой земли стали Краснодарский край (7997,76 гектара), Свердловская (7 493,26 гектара), Челябинская (4 623,15 гектара), Московская области (4 576,17 га) и Республике Удмуртия, где выявили более 4,29 тысячи гектара земли под строительство.